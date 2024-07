Figma sta ritirando lo strumento AI dopo le critiche secondo cui avrebbe copiato il design di Apple

Il nuovo strumento Mac Designs di Figma consente agli utenti di creare rapidamente applicazioni utilizzando l’intelligenza artificiale generativa. Ora, è stato ritirato dopo che lo strumento ha redatto progetti simili all’app meteo iOS di Apple. Il CEO di Figma, Dylan Field Ha pubblicato un libro su X Particolare del martedì mattina rimozioneDare la colpa a se stessi Spinge la squadra a rispettare una scadenzae proteggere l’approccio dell’azienda allo sviluppo dei suoi strumenti di intelligenza artificiale.

In record Nell’X, Andy Allen, CEO di Not Boring Software, ha mostrato quanto lo strumento MacDesign di Figma replicasse fedelmente l’app meteo di Apple. “Un consiglio per tutti i designer che utilizzano la nuova funzionalità Mac Designs è che puoi controllare attentamente le app esistenti o modificare pesantemente i risultati in modo da non finire involontariamente in problemi legali” Allen ha scritto.

Nell’intervista di martedì con il CTO di Figma Kris Rasmussen, gli ho chiesto di sottolineare se MacDesigns si è formato nella progettazione di app di Apple. La sua risposta? Non poteva esserne sicuro. Figma non è responsabile dell’addestramento dei modelli AI che utilizza.

“Non abbiamo effettuato alcuna formazione come parte delle funzionalità dell’IA che venivano generate”, ha detto Rasmussen. Le funzionalità sono “alimentate da modelli standard e da un sistema di progettazione su misura che abbiamo commissionato, che sembra essere il problema fondamentale”.

In risposta a un utente che ha suggerito Mac Designs, ciò che ha detto lunedì X era generalmente basato sulle applicazioni esistenti. “Come abbiamo condiviso quando abbiamo introdotto Figma AI la scorsa settimana, questa funzionalità non fa parte o nessuna delle nostre creazioni” Ha scritto. “Stiamo indagando sulla misura in cui esistono somiglianze con i modelli di terze parti che utilizziamo. Ci occuperemo, se necessario, dei sistemi di progettazione che abbiamo commissionato per essere utilizzati dai modelli.” READ Il sondaggio Regal di San Francisco è stato innescato dalla rabbia degli elettori asiatici

Field, nel suo libro, Ha detto che Mac Designs ha osservato che la funzione “non è stata addestrata sui contenuti Figma, sui file social o sul design delle app” e che “le accuse di formazione dei dati in questo tweet sono false”. Il problema con l’approccio dell’azienda è che “La variazione è molto bassa.”

Secondo Rasmussen, GPD-4O di OpenAI e Titan Image Generator G1 di Amazon sono i principali modelli di intelligenza artificiale alla base dei progetti Mac. Se è vero che Figma non addestra i suoi strumenti di intelligenza artificiale, ma sputano comunque l’aspetto di un’app Apple, allora OpenAI o Amazon potrebbero dire che i modelli sono stati addestrati sui progetti di Apple. OpenAI e Amazon non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Rasmussen ha affermato che Figma non vuole fare alcuna formazione per migliorare le sue funzionalità finché non avrà informato i suoi utenti sulle sue politiche di formazione sull’intelligenza artificiale, introdotte la scorsa settimana. Come parte di tali politiche, gli utenti hanno tempo fino al 15 agosto per decidere se desiderano aderire o rinunciare all’utilizzo dei propri contenuti per i tutorial di Figma. (I piani Starter e Professional sono selezionati per impostazione predefinita, mentre i piani Organizzazione ed Enterprise non sono selezionati per impostazione predefinita.)

Ho chiesto se Figma intende addestrare i propri modelli, che, tra l’altro, è l’azienda Nuovi principi di formazione sull’intelligenza artificiale, sembra che stia per succedere qualcosa. “Vediamo sicuramente opportunità per integrare realmente il flusso di lavoro di progettazione insegnando a questi modelli come progettare nel contesto di Figma”, ha affermato Rasmussen. Tuttavia, “adotteremo misure per garantire che qualsiasi messa a punto che facciamo con i nostri modelli o modelli open source, solo i modelli di progettazione generali e i concetti di design specifici di Figma siano gli strumenti migliori per i designer professionisti”. READ 40 La migliore case mini itx del 2022 - Non acquistare una case mini itx finché non leggi QUESTO!

Ho anche chiesto a Rasmussen come Figma intende adattare i propri processi per individuare potenziali problemi in futuro. “Lavoriamo attraverso il sistema di progettazione su misura per garantire che abbia abbastanza variazioni e soddisfi i nostri standard di qualità”, ha affermato. “Questa è la radice del problema. Ma prenderemo ulteriori precauzioni prima di ripartire [Make Designs] Per garantire che l’intera funzionalità soddisfi i nostri standard di qualità e sia in linea con i nostri valori.

Rasmussen ha anche sottolineato che Mac Designs è in versione beta. “I beta, per definizione, non sono perfetti. Ma come ha condiviso Dylan nel suo tweet, si può dire con certezza che semplicemente non capiamo questo particolare problema. Dovremmo esserlo.”

Rasmussen ha detto che Figma prevede di rieseguire i progetti Mac “presto”. Altre funzionalità di Figma AI continueranno a essere disponibili in versione beta. (Per accedere alle funzionalità AI di Figma, dovrai iscriverti a una lista d’attesa.)