Finali NBA: i Celtics, guidati da Jayson Tatum e dall’MVP della serie Jaylen Brown, dominano i Mavericks in Gara 5 e si assicurano il 18esimo campionato NBA della franchigia

Per la 18esima volta nella storia della franchigia, i Boston Celtics sono campioni NBA.

Lunedì i Celtics hanno concluso il primo quarto di Gara 5 delle finali NBA con un parziale di 9-0 e non si sono mai guardati indietro nel loro percorso verso una vittoria dominante per 106-88 sui Dallas Mavericks. La vittoria ha assicurato la vittoria per 4-1 alle finali NBA e il primo titolo della franchigia dal 2008.

I Celtics hanno dato il tono fin dal pronostico iniziale quando sono scesi in campo per la prima volta in queste finali indossando le loro classiche uniformi verdi. Hanno deciso di offrire una performance degna di quei colori. Era anche degno di una squadra che ha ottenuto le migliori 64 vittorie della stagione regolare dell’NBA e ha prodotto parametri avanzati che si collocano tra i migliori nella storia del campionato.

Lo hanno fatto lunedì con la difesa. Lo hanno fatto con 3S. Lo hanno fatto con le star Jayson Tatum e Jaylen Brown in testa. È stata la conclusione perfetta della stagione dei Celtics.

Boston ha sparato il primo colpo lunedì, portandosi in vantaggio per 9-2 dopo i primi tre secchi segnati da Jrue Holiday. Dallas ha risposto e ha ridotto il deficit a 19-18 negli ultimi due minuti del quarto. Ma un parziale di 9-0 alla fine del quarto ha spinto Boston sul 28-18.

Il secondo quarto ha visto più o meno la stessa cosa e si è concluso con un potente tiro di Payton Pritchard da fuori metà campo che ha allungato il divario con Boston a 21 punti.

Dallas non si riprese mai.

Non c’è stata alcuna delusione per i Celtics dopo l’intervallo. Boston ha esteso il suo vantaggio fino a 26 punti nel terzo quarto e non ha permesso a Dallas di annusare nuovamente la distanza. Il quarto trimestre è stata la ciliegina sulla torta.

Tatum fu sopraffatto dall’emozione e Brown vinse il premio MVP

Dopo aver visto Brown, Holiday e Kristaps Porziņģis assumere ruoli chiave durante le finali, Tatum ha preso le redini lunedì sera sia come marcatore che come trequartista. Ha condotto la partita con 31 punti e 11 assist, insieme a otto rimbalzi e due palle recuperate. Ha girato la palla solo due volte.

Quando ebbe finito, si nascose il viso tra le mani mentre i coriandoli cadevano dalle travi, sopraffatto dall’emozione. Ha poi festeggiato con suo figlio, Jason Jr.

Brown ha aggiunto 21 punti, otto rimbalzi, sei assist e due palle recuperate. Per la serie, ha segnato una media di 20,8 punti, 5,4 rimbalzi e cinque assist, uno sforzo che gli è valso il titolo di MVP delle finali. Può aggiungere il trofeo alla sua collezione insieme al suo hardware MVP delle finali della Eastern Conference e mettere a tacere i critici del suo contratto Supermax una volta per tutte. La sua mano sinistra.

Derrick White ancora una volta si è fatto avanti alla grande su entrambi i lati del campo con 14 punti, otto rimbalzi, due palle recuperate e un muro. Ha guidato i Celtics dalla lunga distanza con uno sforzo di 4 su 8.

Holiday – ora il pezzo mancante che ha completato le corse del campionato per due diverse franchigie – ha aggiunto 15 punti, 11 rimbalzi e quattro assist.

Come squadra, i Celtics hanno dominato il bicchiere 51-35. Hanno costretto i Mavericks a 13 palle perse perdendo la palla solo sette volte. Concludendo un tema ricorrente in tutta la serie, Boston aveva un vantaggio significativo sulla linea di tiro libero con un tiro di 17 su 20 (85%). Dallas ha faticato di nuovo tirando 7 su 13 (53,8%).

I Celtics hanno rallentato da 3 dopo l’intervallo con uno sforzo complessivo di 13 su 39 (33,3%). Ma avevano un vantaggio di 21 punti nel primo tempo tirando 10 su 21 (47,6%) da oltre l’arco.

Le stelle dei Mavericks sono di nuovo in difficoltà

I Mavericks, che hanno recuperato una spazzata in Gara 4, sembrano aver lasciato tutto sul campo a Dallas. I Mavericks erano senza armi nella partita di apertura di lunedì sera e non hanno rappresentato una grande sfida per la travolgente unità dei Celtics.

Luka Doncic ha guidato Dallas con 28 punti, 12 rimbalzi, cinque assist e tre palle recuperate. Ha realizzato 3 (2 su 9) e ha continuato a opporre poca resistenza in difesa. Ha girato la palla sette volte.

L’ex Celtic Kyrie Irving – che sembrava sopraffatto nei Giochi 1 e 2 a Boston – ha faticato di nuovo lunedì sera in un tentativo 5 su 16 dal campo mentre è stato ripetutamente fischiato dal pubblico di casa. Ha concluso la stagione con 15 punti e nove assist.

Cosa significa questo titolo per il Celtic

Per i Celtics, il campionato cambia l’eredità su più livelli.

Nel grande schema, i Celtics hanno riconquistato il possesso esclusivo in cima alla lista dei campioni NBA di tutti i tempi, non più legati ai loro acerrimi rivali Los Angeles Lakers. I Lakers hanno già vinto otto titoli rispetto a quello di Boston dal 1986, inclusi tre titoli senza risposta dal 2008, eguagliando i Celtics con 17 titoli. Boston è di nuovo sola con il suo 18esimo campionato.

Tatum e Brown sono ora certificati. I compagni di squadra dell’All-Star sono stati spesso interrogati e criticati per i loro fallimenti sui palcoscenici più importanti nelle sei stagioni precedenti come volti condivisi del franchise. Sono rimasti perplessi nella finale della Eastern Conference contro i Miami Heat e hanno visto Stephen Curry e i Golden State Warriors festeggiare un campionato al TD Garden nel 2022. Queste domande non esistono più.

Jayson Tatum è stato protagonista della vittoria del campionato di lunedì su Dallas. (Elsa/Getty Images)

Tatum e Brown si uniscono ora a un elenco sacro che include Kevin Garnett, Paul Pierce, Larry Bird, Robert Parish, Kevin McHale, Dennis Johnson, JoJo White, Dave Cowens, John Havlicek, Bob Cousy e Bill Russell alla guida di un franchise sinonimo di grandezza. campionati. Gloria.

Il presidente delle operazioni di basket Brad Stevens ha portato la sua mente unica nel campo del basket dai Celtics al front office nel 2021. Mai soddisfatto del fallimento, ha costantemente modificato il roster e alla fine ha fatto mosse per costruire il campionato, inclusa l’acquisizione di Al Horford, Holiday, White e Porziņģis — decisioni che hanno coinciso con chiamate difficili come la separazione dal favorito del franchise Marcus Smart e dall’All-Star Kemba Walker.

L’allenatore Joe Mazzola – promosso nel 2022 in seguito alla scandalosa uscita di Imi Udoka – ha attirato critiche durante la sua prima stagione alla guida di una squadra che è finita prima delle finali NBA. Ora è un campione alla sua seconda stagione come allenatore NBA.

Per i Celtics questo campionato non è visto come la fine, ma piuttosto come l’inizio. Tatum, 26 anni, e Brown, 27 anni, stanno appena raggiungendo il loro apice e puntano a consolidare i loro nomi nella gloria del franchise dei Celtics. Ma che inizio è stato questo campionato.