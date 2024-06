Finali NBA: i Mavericks schiacciano i Celtics per forzare Gara 5

I Dallas Mavericks potrebbero essere ancora sotto 3-1, ma hanno fatto una buona argomentazione per non escluderli dalle finali NBA di venerdì.

In 48 minuti, i Mavericks hanno battuto i Celtics 122-84 nella storia dei playoff NBA forzando una serrata Gara 5 a Boston, lunedì alle 20:30 ET (ABC).

I Celtics potrebbero avere tre tentativi per eliminare Dallas, ma c’è chiaramente molto da capire se vogliono celebrare un 18esimo campionato da record NBA. In effetti, la partita è stata così unilaterale che i Mavericks li hanno ora superati in tutte e quattro le partite della serie.

Non manca la storia creata durante il gioco. Il margine di 38 punti è stato il terzo più grande nella storia delle Finali, con un vantaggio di 47 punti. I 35 punti dei Celtics all’intervallo sono stati i meno segnati in un tempo sotto la guida dell’allenatore Joe Mazzulla. I 25 punti di Luka Doncic all’intervallo sono stati il ​​maggior numero di punti del Maverick in una metà delle finali.

Con la partita finita nel terzo quarto, i Celtics hanno ritirato i loro titolari, i Mavericks li hanno subito seguiti e hanno guardato alle loro riserve come Tim Hardaway Jr. per continuare la carneficina.

È ancora considerato un successo. I Celtics entrano in Gara 5 con il vantaggio del campo di casa, più riposo del previsto e un Kristaps Porzingis in buona salute. Nonostante sia stato dichiarato disponibile “se necessario”, il lungo lettone non ha giocato un solo minuto in gara 4, e la sua sola presenza potrebbe significare un facile aggiustamento per Boston.

