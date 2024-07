Finalmente, la prima nuova patch per Elden Ring è riuscita a rimuovere dalla tua schiena il fastidioso ippopotamo dorato di Shadow of the Erdtree

La patch 1.12.3 per Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha finalmente corretto il combattimento dell’Ippopotamo d’Oro, quindi questo fastidioso mostro non ti aliterà sul collo non appena entrerai nella sua arena.

Oggi, 4 luglio, Bandai Namco ha rilasciato una nuova patch per Elden Ring, che potete consultare integralmente su Sito web dell’editoreIl titolo della nuova patch saranno probabilmente le modifiche apportate a due dei boss più frustranti di Shadow of the Erdtree: il comandante Gaius e l’ippopotamo dorato.

“Le posizioni dei boss nel replay contro i boss dell’Ippopotamo d’Oro e del Comandante Gaius sono state modificate per essere nella stessa posizione del primo combattimento”, si legge nelle note della patch. Ciò significa che entrambi i boss non ti attaccheranno non appena entrerai nelle loro arene, il che è un’ottima notizia.

È stata rilasciata la patch 1.12.3 per #ELDENRING Shadow of the Erdtree. Le note sulla patch sono disponibili qui: https://t.co/B5gLHZ9bSr Grazie per il vostro supporto e passione. pic.twitter.com/niNSc8IRrG4 luglio 2024

Odi l’Ippopotamo d’Oro. Odio l’Ippopotamo d’Oro. Tutti odiamo Golden Hippo. Ma con questa patch, significa che il boss di Shadow of the Erdtree dovrà svegliarsi dal suo sonno quando ritorni per provare a sconfiggerlo di nuovo, invece di precipitarsi verso di te e non permetterti nemmeno di evocare uno spirito una volta iniziato il combattimento.

Il cambiamento è positivo anche per il comandante Gaius per ragioni simili: il boss che cavalca il cinghiale non sarà vicino a te una volta iniziato il combattimento. Devo dire che è stato molto più facile affrontare Gaius quando ha iniziato il suo combattimento rispetto all’Ippopotamo d’Oro, il che era piuttosto fastidioso, ma comunque frustrante di per sé.

Inoltre, la nuova patch di Elden Ring ha risolto un bug in cui “gli attacchi con morso non bloccabili del boss dell’Ippopotamo dorato si connettevano ai giocatori più facilmente di quanto intendessi”. Sapevo che non stavo immaginando le cose: si scopre che ogni volta che pensavo di aver schivato l’attacco, solo per essere inghiottito dall’Ippopotamo dorato, in realtà stavo schivando l’attacco abbastanza bene.

