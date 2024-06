Fisker dichiara bancarotta poiché EV Start-Up rimane senza soldi

Fisker sta cercando di vendere i suoi asset, che nella sua dichiarazione di fallimento figuravano tra i 500 milioni e il miliardo di dollari. La società ha elencato passività che vanno da 100 milioni di dollari a 500 milioni di dollari, con Adobe e Google tra i suoi maggiori creditori.

“Come altre aziende nel settore dei veicoli elettrici, abbiamo dovuto affrontare numerosi ostacoli macroeconomici e di mercato che hanno influito sulla nostra capacità di operare in modo efficiente”, ha affermato Fisker. Lo ha detto in un comunicato Annuncio della sua petizione per il Capitolo 11, depositata nel Delaware.

La domanda di veicoli elettrici, sebbene in ripresa, ha deluso i dirigenti dell’industria automobilistica, sollevando interrogativi sugli ingenti investimenti in nuovi modelli e fabbriche, anche presso leader di mercato come Tesla. Anche l’intensificarsi della concorrenza da parte delle case automobilistiche cinesi è una preoccupazione per i dirigenti occidentali.

Fisker è stata tra le startup di veicoli elettrici che hanno raccolto miliardi di dollari con la promessa di una rapida crescita e ha fatto il suo debutto sul mercato attraverso fusioni con società di acquisizione per scopi speciali nel 2020 e nel 2021. Anche alcune di queste società, tra cui Lordstown Motors, Arrival e Proterra, hanno dichiarato fallimento. Altri, come Kanu e Nikola, hanno dovuto affrontare difficoltà finanziarie.

Sebbene Lordstown e Proterra siano diventate “società molto più piccole” dopo aver venduto asset attraverso il fallimento del Capitolo 11, la strada da percorrere per Fisker potrebbe essere accidentata, ha affermato Sarah Voss, responsabile globale del settore legale e ristrutturazione presso la società di servizi finanziari Debtwire. Ha detto che ciò è dovuto al fatto che la società sembrava essere sul punto di andare in bancarotta mentre era ancora alla ricerca di un acquirente per i suoi beni e stava negoziando con le parti interessate finanziarie.