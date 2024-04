Flippers sta lottando per vendere la 56 Chevy Camaro Garage Edition

Le Camaro ricevono molta mancanza di rispetto. La muscle car Chevy ha sempre lottato per emergere dall'ombra di concorrenti come la Charger e la Mustang. I prezzi delle auto d'epoca e delle edizioni limitate tendono a riflettere questa realtà ingiusta, come hanno tristemente scoperto alcuni aspiranti venditori di una delle ultime Camaro in edizione speciale mai realizzate.

Anche se non è l'edizione speciale più stimolante, con la Camaro ormai fuori produzione, non sarebbe stato sorprendente nel mercato di oggi vederne una venduta all'asta per 260.000 dollari su Bring a Trailer a gennaio. Da allora la gente non lo compra più, Inclusa un'offerta quotata a $ 162.000 Ma questa settimana non è riuscito a raggiungere la riserva sul podio.

Un rapido sguardo ad alcuni dei commenti lasciati su quelle aste ne suggerisce il motivo. A Bring a Trailer, i commentatori hanno messo in dubbio il valore dell'edizione limitata migliorata rispetto a una Camaro ZL1 di serie; Un commentatore ha descritto l'edizione Garage 56 come “solo adesivi e ruote”. “Questi sono adesivi costosi”, ha osservato un altro.

Tuttavia, la questione sembra essere più profonda di così. Con la cancellazione della Camaro quest'anno, i venditori sembrano fare affidamento sulla nostalgia per stimolare la domanda. E poiché un venditore ha rifiutato un'offerta di 162.000 dollari, il suo prezzo potrebbe semplicemente aver giocato a favore di quella nostalgia e sopravvalutato il posto della Camaro nei cuori degli acquirenti. Per molti acquirenti, la Garage 56 era solo un'altra Camaro, un'auto che non li aveva mai interessati. Un commentatore ha scritto l'ultima parola: "La fine di un'era? Quale epoca?"