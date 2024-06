Fonte: NCAA offre programmi di tornei per 72, 76 squadre

La NCAA ha presentato un piano ai commissari della conferenza della Divisione I che amplierebbe i tornei di basket maschile e femminile a quattro o otto squadre insieme all’opzione di lasciare ogni campo a 68 squadre, una fonte confermata a ESPN giovedì.

Le proposte sono state presentate ai commissari questa settimana dal vicepresidente del basket NCAA Dan Gavitt e dal vicepresidente del basket femminile NCAA Lynn Holzman, ha detto la fonte. Secondo la proposta, l’espansione del campo da 68 squadre includerebbe modelli a quattro e otto squadre. La NCAA manterrà il suo girone da 64 squadre ma aggiungerà partite che includono teste di serie n. 10-12.

Se il torneo maschile si espande, si prevede che anche il torneo femminile si espanderà. Yahoo Sports ha riferito per primo delle proposte.

Ci sono molti studenti universitari di basket che hanno affermato di ritenere che gli stadi con 68 squadre e tre fine settimana di gioco fossero l’ideale, ma sono aumentate le pressioni per aggiungere squadre e partite a uno degli eventi sportivi più popolari del calendario americano. L’anno scorso, il Board of Regents della Divisione I della NCAA ha approvato raccomandazioni che includevano la possibilità di consentire a un quarto delle squadre degli sport più importanti di competere negli eventi di campionato; In questo scenario, i tornei March Madness potrebbero espandersi fino a includere circa 90 squadre.

Fonti hanno detto a ESPN durante i tornei di quest’anno che le discussioni in corso sull’espansione di March Madness porterebbero a non più di 80 squadre per l’evento maschile.

La NCAA è nel bel mezzo di un’estensione di otto anni del suo contratto televisivo da 8,8 miliardi di dollari per i tornei maschili che durerà fino al 2032. Non si prevede che la situazione cambierà se verranno aggiunte altre squadre.

Più giochi forniranno un piccolo impulso attraverso la vendita di biglietti e merchandise, ma il denaro totale utilizzato dalla NCAA per pagare le conferenze e le scuole membri rimarrà sostanzialmente lo stesso. Ma ciò che potrebbe cambiare è il modo in cui verranno divisi i soldi se il torneo venisse ampliato.

L’espansione significherebbe anche che il torneo maschile dovrebbe trovare un sito aggiuntivo accanto a Dayton per le sue prime quattro partite. Ohio City ospiterà già le partite martedì e mercoledì e non sarà in grado di ospitare ulteriori partite di play-in prima del tradizionale primo turno del torneo di giovedì. Le partite di play-in femminile si svolgeranno negli stessi campus dei primi due turni del torneo.

L’espansione è ampiamente supportata da conference più grandi, e le leghe più piccole non vogliono perdere le offerte automatiche che accompagnano un campionato di torneo conference o affrontare la possibilità di essere sempre decise nelle partite di play-in.

La fonte ha detto che il momento in cui il torneo potrebbe espandersi sarebbe la stagione 2025-26. Il comitato di supervisione della pallacanestro della NCAA si riunirà la prossima settimana e il comitato di selezione del torneo si riunirà il mese prossimo.

Il torneo maschile è stato ampliato l’ultima volta nel 2011, quando il numero delle squadre è aumentato da 65 a 68. Il numero delle squadre nel torneo femminile aumenterà da 64 a 68 squadre nel 2022.

Il torneo femminile sta uscendo dal suo anno di maggior successo di sempre, con un pubblico record di 18,7 milioni di spettatori per la vittoria della partita per il titolo della Carolina del Sud contro l’Iowa State, il più alto per una trasmissione di basket di qualsiasi tipo in cinque anni. Ha battuto la partita del campionato maschile – quando UConn ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo sconfiggendo Purdue – con quasi 3 milioni di spettatori. Anche il torneo femminile ha registrato un record di presenze.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.