Fonti – Donovan Mitchell e i Cavaliers concordano un prolungamento contrattuale di 3 anni per 150,3 milioni di dollari

La guardia dei Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell ha accettato un prolungamento del contratto di tre anni per un valore massimo di 150,3 milioni di dollari, inclusa un’opzione per il giocatore per la stagione 2027-2028, hanno riferito fonti a ESPN.

L’accordo dà ai Cavaliers la stabilità di mantenere il loro giocatore in franchising sotto contratto dopo la prossima stagione. Per Mitchell, offre quattro anni garantiti, per un valore totale di 185 milioni di dollari ora e la possibilità di raggiungere i criteri di servizio di 10 anni della lega che gli permetterebbero di cercare un’estensione di cinque anni del valore di oltre 380 milioni di dollari nel 2027.

Una fonte ha detto che Mitchell e il suo agente, Austin Brown – co-presidente della California Basketball Association – hanno incontrato sabato a Los Angeles il presidente delle operazioni di basket dei Cavaliers, Koby Altman, e hanno raggiunto un accordo su una proroga. Gran parte della convinzione di Mitchell nell’impegnarsi in un nuovo accordo deriva dalla sua fiducia nel suo rappresentante nell’organizzazione per continuare a trasformare i Cavaliers in un contendente al campionato e nell’accordo su una partnership su come possono svolgere un ruolo nel farlo insieme, ha detto una fonte.

Da quando hanno acquisito Mitchell dagli Utah Jazz alla scadenza del contratto due anni fa, i Cavaliers hanno raggiunto i playoff due volte di seguito, incluso l’avanzamento alle semifinali della Eastern Conference la scorsa stagione.

Mitchell ha segnato 89 punti nei Giochi 6 e 7 della serie di playoff del turno di apertura contro gli Orlando Magic, il secondo numero più alto nella storia post-stagionale della NBA per i Giochi 6 e 7, secondo la ricerca ESPN Stats & Information.

Mitchell, 27 anni, è stato un All-Star in campionato per cinque stagioni consecutive e ha segnato una media di 26,6 punti nella stagione 2023-24, unendosi solo a LeBron James nella storia della franchigia per farlo in più stagioni, secondo ESPN Stats & Information.

Mitchell è il primo playmaker a segnare almeno 20 punti in ciascuna delle sue prime sette stagioni NBA dai tempi di Allen Iverson. Un anno fa ha anche ottenuto una media record in carriera in assist (6,1) e palle recuperate (1,8), classificandosi al terzo posto per palle recuperate a partita e al sesto per deviazioni in tutto il campionato.