Uno studio pubblicato mercoledì Natura Nomina il genere Caysia Jennae – Un tetrapode simile a una salamandra, o vertebrato a quattro zampe, che viveva in quella che oggi è la Namibia. Il suo corpo di otto piedi era il più grande tetrapode mai visto con le dita, e aveva una testa ampia, piatta, a forma di diamante e canini allargati e intrecciati, hanno scritto gli autori. I fossili suggeriscono che si trattasse di un mangiatore a suzione dotato di un morso potente per catturare grandi prede.

Jason D., co-leader dello studio presso il Negaunee Integrated Research Center presso il Field Museum of Natural History di Chicago. Barto ha detto: “Ha questi enormi canini, denti giganti sulla parte anteriore della bocca. Rapporto .

Claudia A. dell’Università di Buenos Aires e Bardo. Il gruppo di ricerca, guidato da Marsicano, lo ha descritto come un “nuovo tetrapode acquatico, eccezionalmente grande” che “fornisce importanti informazioni sui tetrapodi che abitavano le alte latitudini del Gondwana”, le regioni polari del continente meridionale preistorico.

Anthony Romilio, paleontologo del Dinosaur Laboratory dell’Università del Queensland in Australia, non coinvolto nello studio, ha scritto in una e-mail che si trattava di una “scoperta affascinante” che “sfida la convinzione che i primi animali terrestri (tetrapodi) siano si trova nelle zone umide produttrici di carbone, spesso vicino all’equatore.”