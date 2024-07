Fuga precipitosa di Hadhraz: almeno 121 persone, soprattutto donne e bambini, sono state uccise nell’evento mortale

HADRAS, India (AP) – Grave congestione e mancanza di uscite Una folla ad una festa religiosa Nel nord dell’India, hanno detto le autorità mercoledì, uccidendo almeno 121 persone, è scoppiato il caos quando i fedeli si sono alzati verso il predicatore per toccarlo.

Cinque di loro sono morti Mercoledì mattina, il funzionario locale Manish Chaudhary ha detto che altre 28 persone erano ancora in cura in ospedale.

Marmellate mortali sono relativamente comuni Nelle feste religiose indiane, grandi folle si riuniscono in piccole aree con infrastrutture scadenti e poche misure di sicurezza.

Circa un quarto di milione di persone Era venuto all’evento Martedì sono state autorizzate a restare solo 80.000 persone. Non è chiaro quante persone siano entrate nella tenda gigante allestita in un campo fangoso in un villaggio nel distretto di Hadhras nell’Uttar Pradesh.

Non è inoltre chiaro cosa abbia scatenato il panico. Ma il primo ministro dello stato Yogi Adityanath ha detto ai giornalisti che una folla si è precipitata verso il predicatore per toccarlo mentre scendeva dalla piattaforma, e i volontari si sono affrettati per intervenire.

Secondo un primo rapporto della polizia, migliaia di persone si sono accalcate alle uscite e molte sono scivolate sul pavimento fangoso, cadendo e rimanendo schiacciate dalla folla. La maggior parte dei morti erano donne.

Il caos è continuato fuori dalla tenda quando il guru indù, conosciuto localmente come Bole Baba, è uscito a bordo di un veicolo mentre i suoi seguaci tornavano di corsa. Secondo i funzionari, il personale di sicurezza ha respinto la folla, facendo cadere altre persone.

Le autorità stanno indagando e cercando il predicatore e altri organizzatori.

Adityanath ha detto che un giudice in pensione aveva ordinato un’inchiesta sulla morte martedì.

La polizia ha registrato un caso di omicidio colposo contro i due organizzatori ma ha assolto il predicatore. La pena massima per omicidio colposo in India è l’ergastolo.

Binod Chogna, che ha perso la madre, la figlia e la moglie, è scoppiato in lacrime mentre lasciava l’obitorio mercoledì.

“Mio figlio mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Papà, la mamma non c’è adesso. Vieni qui immediatamente.’ Mia moglie non c’è più”, gridò.

L’organizzazione Sri Jagat Guru Baba del predicatore si stava preparando per l’evento da più di due settimane.

I seguaci del Guru, provenienti dallo stato più popoloso dell’India con oltre 200 milioni di abitanti, si sono diretti al villaggio in file di veicoli lunghe 3 chilometri (quasi 2 miglia).

Il funzionario statale Ashish Kumar ha detto che non c’era abbastanza uscita nella tenda tentacolare. Non è chiaro quanti fossero.

Secondo gli esperti l’incidente ha violato le norme di sicurezza. “La cerimonia si è svolta in una tenda improvvisata senza garantire uscite multiple”, ha detto l’esperto di gestione dei disastri Sanjay Srivastava.

Martedì, centinaia di parenti si sono riuniti negli ospedali locali e hanno pianto la vista dei morti, posti su barelle e coperti con lenzuola bianche nel parco esterno. Autobus e camion ne portarono dozzine agli obitori.

Sonu Kumar è stato uno dei tanti abitanti del posto che hanno contribuito a sollevare e spostare i cadaveri dopo il disastro. Ha criticato il predicatore: “Si è seduto in macchina ed è andato via. I suoi devoti si sono incontrati qui.

“Le urla sono davvero strazianti. Non abbiamo mai visto nulla di simile nel nostro villaggio prima”, ha aggiunto Kumar.

Nel 2013, i pellegrini in visita a un tempio per una popolare festa indù nello stato di Madhya Pradesh si sono calpestati a vicenda nel timore che un ponte potesse crollare. Almeno 115 persone sono rimaste schiacciate o sono morte nel fiume.

Nel 2011, più di 100 persone sono morte durante una festa religiosa nello stato meridionale del Kerala.

Banerjee riferisce da Lucknow, India. La scrittrice dell’Associated Press Kritika Pati ha contribuito da Nuova Delhi.

La copertura religiosa dell’Associated Press è supportata dalla collaborazione di AP con The Conversation US, con finanziamenti da parte di Lilly Endowment Inc. AP è l’unico responsabile di questo contenuto.