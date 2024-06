Fujifilm lancia la nuova fotocamera Instax Wide 400 dopo un’attesa di dieci anni

La nuova Instax Wide 400 di Fujifilm sostituisce l’attuale Instax Wide 300 Fujifilm

Fujifilm ha finalmente aggiornato la sua più grande fotocamera Instax con un nuovo modello dopo un’attesa decennale. Questa mattina è stata annunciata la nuova Fujifilm Instax Wide 400, che sostituisce la precedente Instax Wide 300 e aggiunge alcune importanti novità.

La Instax Wide 400 è l’ultima e la più grande della gamma di fotocamere analogiche “istantanee” di Fujifilm, che forniscono immagini sviluppate in circa 90 secondi. Quando si scatta nel formato Instax Wide, Instax Wide 400 produce immagini che misurano 99 mm x 62 mm, ovvero il doppio della larghezza del popolare formato Instax Mini. Fujifilm consiglia di utilizzare la sua pellicola ampia per scatti di gruppo e paesaggi, ma il formato è ideale per chi desidera foto istantanee della migliore qualità.

Instax Wide 400 offre le seguenti nuove funzionalità:

Funzione autoscatto

Nuovo colore Verde Salvia

Nuova borsa fotografica opzionale in tinta

Accessorio per la regolazione dell’angolazione

Con in mente le foto di gruppo, il nuovo modello aggiunge una funzione autoscatto tanto necessaria (visibile nell’immagine principale sopra), dando al fotografo il tempo di spostarsi davanti alla fotocamera e partecipare alla foto. La Instax Wide 400 è disponibile anche nel nuovo colore Sage Green, aggiungendo finalmente un tocco di colore alla gamma Wide, che in precedenza era disponibile solo in bianco (con accenti “toffee”) o nero. Include anche un nuovo accessorio per la regolazione dell’angolazione della fotocamera che, secondo Fujifilm, aiuterà ad inclinare correttamente la fotocamera senza la necessità di un treppiede.

Altri cambiamenti fisici includono un corpo macchina ridisegnato con il mirino ottico riposizionato a destra della fotocamera, a livello del pulsante di scatto, anziché a sinistra, come con Instax Wide 300. Questa nuova posizione mette la fotocamera nella sua posizione ideale. luogo appropriato. Di fronte al tuo viso mentre scatti (per i fotografi con l’occhio destro dominante) invece di girarti goffamente di lato.

La nuova Fujifilm Instax Wide 400 è dotata di autoscatto, perfetto per le foto di gruppo. Fujifilm

Per il resto, la nuova fotocamera mantiene le caratteristiche chiave del suo predecessore, come una lunghezza focale fissa di 95 mm e un attacco per teleobiettivo per catturare immagini macro fino a 40 cm dal soggetto.

La Fujifilm Instax Wide 400 sarà disponibile dal 12 luglio al prezzo di £ 129,99 nel Regno Unito. Si tratta di un aumento significativo rispetto alla Instax Mini 300, che rimane disponibile per £ 109,99 al momento della stesura di questo articolo. La nuova custodia per fotocamera sarà disponibile per £ 25,99.

Darò un’occhiata più da vicino alla Instax Wide 400 non appena saranno disponibili i campioni da recensire, ma per ora puoi leggere di più a riguardo sul sito dedicato di Fujifilm Pagina del prodotto (Non ancora disponibile al momento in cui scrivo).

Lui segue @paul_monckton Su Instagram

ForbesFujifilm ha appena svelato la sua tanto attesa nuova fotocamera InstaxForbesUna nuova fuga di notizie di Google rivela la tanto necessaria funzionalità di Google Foto