Funzionari: due americani tra i sei uccisi all’Hyatt Hotel di Bangkok

Sei persone, tra cui due cittadini americani, sono state trovate morte martedì in un hotel di lusso a Bangkok, in quello che la polizia ha detto di sospettare fosse un omicidio. Il primo ministro Srita Thavisin ha dichiarato in una conferenza stampa tenutasi presso l’hotel che i corpi sono stati trovati al Grand Hyatt Erawan Hotel intorno alle 16:00, ora locale, di martedì.

Sretha ha detto che tutti i morti erano di origine vietnamita, due di loro avevano la cittadinanza americana e quattro la cittadinanza vietnamita, aggiungendo di aver parlato con l’ambasciatore vietnamita.

Il primo ministro ha detto che si ritiene che le vittime siano morte da lunedì. Ha aggiunto che non c’erano segni immediati che fossero stati derubati o aggrediti e che l’indagine iniziale si era concentrata sulla possibilità che i visitatori avessero ingerito una sostanza nociva.

Il tenente generale Thiti Sangsawang, commissario dell’ufficio di polizia metropolitana di Bangkok, ha affermato che la conclusione preliminare tra gli investigatori è stata che i responsabili delle morti non erano tra i morti.

Durante la conferenza stampa ha detto: “Non stiamo dicendo che siano stati avvelenati, ma piuttosto stiamo esaminando la possibilità che le loro vite siano state deliberatamente prese di mira e ci sono sospetti che qualcuno intendesse danneggiare o uccidere questo gruppo di persone”.

La morte di sei stranieri in un hotel di lusso nella capitale tailandese potrebbe rappresentare uno shock per un paese la cui economia dipende fortemente dall’industria del turismo.

Angelina Hu, portavoce dell’Hyatt per la regione Asia-Pacifico, ha dichiarato in una e-mail che l’Hyatt è “profondamente rattristato da questa tragica situazione” e che “la sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori è sempre una priorità assoluta”. Ha aggiunto che Hyatt sta collaborando con le autorità locali e ha rivolto ulteriori domande alla polizia. READ Il leader dell'opposizione in Nicaragua è morto all'età di 73 anni

Il Ministero degli Esteri vietnamita ha dichiarato in una dichiarazione al Washington Post che l’ambasciatore vietnamita in Thailandia Pham Viet Hung si è recato all’hotel con i funzionari dell’ambasciata e che l’ambasciata sta lavorando a stretto contatto con i funzionari locali “per monitorare l’incidente, chiarire le informazioni, identificare le vittime, e attuare le necessarie misure di protezione dei cittadini”.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato in una nota che il dipartimento è “a conoscenza dei rapporti”. [of] “Due cittadini americani muoiono a Bangkok”.

“Il Dipartimento di Stato sta monitorando da vicino la situazione” ed “è pronto a fornire assistenza consolare”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto, riferendosi alle autorità tailandesi: “Quando un cittadino americano muore in un paese straniero, le autorità locali sono responsabili di determinare la causa della morte. In segno di rispetto per le famiglie delle vittime in questo momento difficile non ho ulteriori commenti.

I rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri tailandese e delle ambasciate americane a Bangkok e Hanoi non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento martedì sera, ora locale.

le immagini Le immagini della stanza in cui sono stati ritrovati i corpi mostravano una serie di cibo per il servizio in camera e tazze di tè. La maggior parte del cibo sembrava intatto, con la pellicola trasparente che copriva ancora alcuni piatti.

Il commissario di polizia Theti ha affermato che, sebbene non fosse stato mangiato cibo, le bevande sembravano essere state “completamente consumate” dalle tazze, con residui sul fondo. Ha aggiunto che i resti sono stati raccolti come prova. READ La lava in Islanda si sta avvicinando a Grindavik con una nuova eruzione

Ha aggiunto che i morti non sono rimasti feriti, ad eccezione di una persona che ha subito una “lesione al viso” che sembra essere stata causata da una caduta su una superficie dura, piuttosto che da un colpo.

Thiti ha detto che la stanza era chiusa dall’interno. Ha aggiunto che quando gli occupanti non hanno lasciato la stanza come previsto, una cameriera è entrata dalla porta sul retro e ha trovato i corpi. Poi l’amministrazione ha chiamato la polizia.

Thiti ha detto che quattro corpi sono stati trovati in un soggiorno e due in una camera da letto. Le persone si erano registrate in albergo in orari diversi e occupavano cinque stanze su due piani dell’albergo.

Il commissario ha detto che le persone hanno spostato i loro averi in una delle loro stanze, “il che indica che queste persone si conoscono”. L’hotel ha informato la polizia che il pagamento del soggiorno non era stato saldato.

Ha aggiunto che le autorità stavano esaminando le impostazioni dei tavoli, gli oggetti lasciati nella stanza, i bagagli degli ospiti, i filmati delle telecamere di sorveglianza e i profili dei social media dei visitatori per cercare di capire cosa fosse successo.