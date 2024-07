Giappone e Filippine firmano un accordo di difesa con l’obiettivo di concentrarsi sulla Cina Notizie militari

L’accordo arriva in un momento in cui Manila e Tokyo esprimono preoccupazione per la crescente influenza di Pechino nella regione.

Il Giappone e le Filippine hanno firmato un patto di difesa che consente lo schieramento di truppe sui reciproci territori, tra le preoccupazioni condivise sulla crescente potenza militare della Cina.

Il ministro degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa e il segretario alla Difesa nazionale filippino Gilberto Teodoro hanno firmato lunedì l’accordo di mutuo accesso durante una cerimonia a Manila.

In base all’accordo, le forze giapponesi potranno schierarsi nelle Filippine per condurre esercitazioni militari congiunte, e le forze filippine potranno condurre esercitazioni di combattimento in Giappone.

Per entrare in vigore l’accordo deve essere ratificato dagli organi legislativi di entrambi i paesi.

L’accordo arriva mentre il Giappone e le Filippine, entrambi alleati di lunga data degli Stati Uniti, sono preoccupati per la crescente influenza della Cina nella regione.

Pechino rivendica oltre il 90% del Mar Cinese Meridionale, comprese le acque che si trovano all’interno delle zone economiche esclusive delle Filippine e di altri quattro paesi del sud-est asiatico.

Nel 2016, un tribunale internazionale dell’Aia ha concluso che le affermazioni di Pechino “non avevano base legale”.

Le guardie costiere e le marine cinesi e filippine sono state coinvolte in diversi momenti di stallo nelle acque contese, incluso un incidente il mese scorso in cui il personale della guardia costiera cinese ha utilizzato coltelli e lance e ha utilizzato motoscafi per speronare due navi da rifornimento della marina filippina.

Il Giappone ha una disputa territoriale di lunga data con la Cina sulle isole Senkaku situate tra Taiwan e Okinawa.

Sotto la guida del primo ministro giapponese Fumio Kishida, Tokyo ha cercato di rafforzare la propria potenza di fuoco militare, anche attraverso accordi di accesso reciproco con Australia e Regno Unito.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha condannato fermamente le azioni della Cina nel Mar Cinese Meridionale e ha avvertito che il suo Paese considererà l’uccisione di qualsiasi filippino un “atto di guerra”.

Manila ha accordi di difesa di lunga data con l’Australia e gli Stati Uniti e sta anche esplorando un accordo simile con la Francia.

Ad aprile, i leader di Stati Uniti, Giappone e Filippine hanno tenuto il loro primo vertice trilaterale a Washington, DC, come parte degli sforzi per rafforzare la cooperazione militare tra le due parti.

Il vertice arriva sulla scia delle esercitazioni militari congiunte nel Mar Cinese Meridionale a cui ha partecipato anche l’Australia.