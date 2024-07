Gli abitanti di San Francisco sono arrabbiati per una nuova app che ti permette di spiare i bar per vedere quanto sono occupati

Una strana nuova app consente ai sanfrancescani di monitorare i bar locali tramite video in diretta per vedere cosa sta succedendo lì e controllare quanto sono occupati i posti. 2 nottiIl progetto di sorveglianza remota, lanciato all’inizio di quest’anno, utilizza una rete di telecamere presso varie istituzioni nella regione del Golfo per fornire informazioni remote su ciò che sta accadendo in quei luoghi.

“L’app tutto in uno per gestire, promuovere e scoprire la vita notturna”, dichiara il sito dell’app. Allo stesso tempo, il programma invita gli utenti a “scorrere” la “pagina Scopri”, dove si possono vedere varie trasmissioni in diretta. Gli utenti possono anche acquistare biglietti per eventi (come concerti) nelle rispettive sedi, tramite l’app. Finora l’app ha concluso contratti solo con “da cinque a otto sedi”. Scrive per il San Francisco Standard.

“Questa app mi ha aiutato a fare sesso”, afferma un recensore a cinque stelle sull’Apple App Store. “Il modo migliore per acquistare biglietti per eventi. 2nite è la verità e il futuro”, ha scritto l’utente lussurioso.

Ma non tutti sono così felici. In effetti, alcuni avventori dei bar locali erano prevedibilmente infastiditi (o addirittura spaventati) da un’app che li monitorava da remoto e trasmetteva online la loro baldoria da ubriachi a un numero imprecisato di sconosciuti.

“Dovresti poterti scatenare in un bar dove il Grande Fratello non guarda”, ha detto una giovane donna Egli ha detto Quando le è stato chiesto dell’app, ha detto: “Basta andare in qualsiasi bar”, ha aggiunto, come se ignorasse lo scopo dell’app. “E se non è eccezionale, vai in un altro bar.”

“Molto fastidioso” è apparentemente il modo in cui un frequentatore del bar ha descritto il posto.

Ovviamente sarà diverso da persona a persona. Lucas Harris, co-fondatore di 2Nite, ha affermato che le aziende che collaborano con l’app controllano le telecamere e che lo streaming è principalmente destinato a “fornire uno sguardo alle esibizioni dal vivo nei bar, nei club e in altri luoghi di eventi”, ha scritto The Standard. Harris e il suo co-fondatore, Francesco Bini, hanno anche detto al sito di aver introdotto una funzione di scrambler del live streaming per rendere anonimo lo streaming e impedire l’identificazione dei partecipanti alla festa.

Gizmodo ha contattato gli sviluppatori dell’app per ulteriori informazioni e aggiornerà questa storia se rispondono.