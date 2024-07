Gli animali usano la fisica? Contiamo i modi

Isaac Newton non avrebbe scoperto le leggi del movimento se avesse studiato solo i gatti.

Supponiamo di portare un gatto a pancia in giù e di lasciarlo cadere da una finestra del secondo piano. Se il gatto fosse semplicemente un sistema meccanico che obbedisse alle regole di Newton per la materia in movimento, dovrebbe atterrare sulla schiena. (Ok, ci sono alcuni aspetti tecnici: ad esempio, deve essere fatto nel vuoto, ma per ora ignoralo.) Invece, la maggior parte dei gatti in genere evita gli infortuni girandosi mentre scende per atterrare in piedi.

La maggior parte delle persone non è sorpresa da questo trucco: tutti hanno visto video che attestano l’abilità acrobatica dei gatti. Ma da più di un secolo, gli scienziati si interrogano sulla fisica che sta dietro al modo in cui i gatti lo fanno. Ovviamente una teoria matematica che analizza la caduta del gatto come un sistema meccanico non può essere corretta. Fallimento per gatti viviCome sottolinea il premio Nobel Frank Wilszek in un recente articolo.

“Questa teoria non si applica ai veri gatti biologici”, scrive Wilczek, fisico teorico del MIT. Non sono sistemi meccanici chiusi e possono “consumare energia immagazzinata… e consentire il movimento meccanico”.

Ma le leggi della fisica si applicano ai gatti, così come a ogni altra specie di animale, dagli insetti agli elefanti. La biologia, infatti, non evita la fisica; Anzi, l’abbraccia. Dall’attrito su scala microscopica alla dinamica dei fluidi nell’acqua e nell’aria, gli animali sfruttano le leggi fisiche per correre, nuotare o volare. Ogni altro aspetto del comportamento animale, dalla respirazione alla costruzione di rifugi, dipende in un modo o nell’altro dai vincoli imposti dalla fisica e dalle opportunità che essa offre.

“Gli organismi sono… sistemi le cui azioni sono vincolate dalla fisica su più scale di lunghezza e scale temporali”, scrivono Jennifer Reeser e i suoi colleghi nell’ultimo numero della rivista Revisione annuale della fisica della materia condensata.

Mentre il campo della fisica del comportamento animale è ancora agli inizi, sono stati compiuti progressi significativi nella spiegazione dei comportamenti individuali, insieme al modo in cui questi comportamenti sono modellati dalle interazioni con altri individui e con l’ambiente. Oltre a scoprire di più su come gli animali eseguono una varietà di abilità, tale ricerca potrebbe anche portare a nuove conoscenze fisiche acquisite esaminando attentamente le abilità degli animali che gli scienziati non comprendono ancora.

Creature in movimento

La fisica degli animali in movimento si applica a un’ampia gamma di scale spaziali. All’estremità più piccola dello spettro, le forze attrattive tra gli atomi vicini facilitano la capacità dei gechi e di alcuni insetti di arrampicarsi sui muri o addirittura di camminare sui soffitti. Su scala leggermente più ampia, le texture e le strutture di adesione forniscono un’altra ginnastica biologica. Nelle piume degli uccelli, ad esempio, piccoli uncini e spine agiscono come il velcro, tenendo le piume in posizione per migliorare la portanza durante il volo, riferiscono Reiser e i suoi colleghi.

Le texture biologiche aiutano anche il movimento facilitando l’attrito tra le parti e le superfici degli animali. Le scaglie dei serpenti reali della California hanno una struttura che consente un rapido scivolamento in avanti, ma un maggiore attrito per ritardare il movimento all’indietro o laterale. Ricerche recenti suggeriscono che alcuni serpenti che si muovono lateralmente hanno apparentemente sviluppato strutture diverse che riducono l’attrito nella direzione del movimento.

Anche le strutture di piccole dimensioni svolgono un ruolo importante nell’interazione degli animali con l’acqua. Per molti animali, minuscole strutture rendono il corpo “superidrofobico”, cioè in grado di impedire la penetrazione dell’acqua. “La perdita di gocce d’acqua nei climi umidi può essere necessaria negli animali, come uccelli e insetti volanti, dove peso e stabilità sono fondamentali”, sottolineano Risser della Emory University e i coautori Chantal Nguyen, Orit Peleg e Calvin Riska.

Le superfici che bloccano l’acqua aiutano anche gli animali a mantenere la pelle pulita. “Questo meccanismo di autopulizia potrebbe essere importante per aiutare a proteggere l’animale da pericoli come parassiti trasmessi dalla pelle e altre malattie infettive”, spiegano gli autori della revisione annuale. In alcuni casi, può essere necessario rimuovere materiali estranei dalla superficie dell’animale per mantenere le proprietà superficiali che migliorano il mimetismo.