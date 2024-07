Gli astronauti sono bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo ulteriori problemi con la navicella spaziale Starliner della Boeing

Nelle ultime settimane, gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams sono rimasti bloccati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dopo che il primo volo con equipaggio del nuovo veicolo Starliner della Boeing ha avuto un intoppo. Le preoccupazioni sollevate da Boeing e NASA riguardo ai problemi con il propulsore e alle diverse perdite di elio (l’elio viene utilizzato nel sistema motore dello Starliner) hanno impedito alla navicella spaziale di effettuare il volo di ritorno come previsto. Ha detto adesso Gli astronauti probabilmente dovranno restare fino al prossimo cambio di equipaggio previsto per agosto, forse su un’altra nave.

Boeing e NASA stanno cercando di dare una svolta positiva all’estensione affermando che stanno testando i sistemi necessari per missioni Starliner più lunghe. Ma il progetto ha già subito diversi ritardi poiché originariamente era previsto il decollo Per la prima volta con l’equipaggio nel 2017Ciò, combinato con i recenti problemi, solleva interrogativi sull’intero programma Starliner.

È stato notato che Starliner aveva Piccola perdita di elio Prima di essere rilasciato, l’elio è un gas inerte (come il neon o lo xeno), ovvero non reagisce con altri materiali.

Ciò lo rende ideale per il contatto con il carburante per missili e le alte temperature, sebbene sia un processo costoso da produrre. È compresso e utilizzato Pagamento del carburante ai motori alla velocità corretta. Una perdita di elio potrebbe significare che non arriva abbastanza carburante al propulsore.

La perdita rilevata mentre lo Starliner era sulla rampa di lancio è stata ritenuta minima e la navicella spaziale è stata mandata in orbita comunque. Tuttavia, questo si trasformò in un problema più grande quando… Sono state identificate ulteriori perdite di elio dopo il lancio, il che significava che i numerosi piccoli propulsori della navicella non potevano essere utilizzati.

Quattro dei cinque propulsori sono stati riparati mentre lo Starliner era attraccato alla ISS, ma ciò solleva preoccupazioni per il possibile arresto di altri propulsori durante il viaggio di ritorno sulla Terra. Quando uno Starliner ritorna, rientrare nell’atmosfera terrestre richiede un “angolo di attacco” molto specifico per garantire un… Non vi è alcun attrito significativo che causi il riscaldamento della nave.

L’incapacità di regolare l’orientamento del veicolo o i parametri orbitali per rientrare nell’atmosfera terrestre potrebbe, nella peggiore delle ipotesi, portare a un massiccio accumulo di calore e alla distruzione del veicolo spaziale che trasporta due astronauti a bordo.

Esistono propulsori aggiuntivi e altri sistemi di backup progettati per il veicolo spaziale, quindi questo scenario è altamente improbabile. Tuttavia, si sono verificate anche perdite di elio. Sebbene Boeing e NASA abbiano ritenuto sicuro tornare a bordo dello Starliner, è del tutto ragionevole che gli astronauti provino paura e ansia, soprattutto perché questi problemi non si sono verificati con i voli di prova senza pilota.

Il problema successivo è che la navicella spaziale Starliner ritorna e perde il suo modulo di servizio quando rientra nell’atmosfera, riemergendo sulla terra anziché in mare (come hanno fatto la navicella spaziale russa Soyuz e le capsule SpaceX Dragon). Ciò significa che la parte della navicella che trasporta tutte le informazioni vitali brucerà, rendendo molto difficile determinare cosa sia realmente accaduto.

Indagini spaziali

attualmente Prove a terra La NASA sta conducendo operazioni di ricerca e indagine sulla Stazione Spaziale Internazionale per raccogliere quante più informazioni possibili prima del ritorno.

Gli astronauti sono arrivati ​​alla Stazione Spaziale Internazionale e lì sono al sicuro. Sebbene il veicolo Starliner ritorni probabilmente sulla Terra, se viene rilevato un grave malfunzionamento durante l’attracco con la Stazione Spaziale Internazionale, ci sono altri veicoli di ritorno che potrebbero essere utilizzati per trasportare a casa i membri dell’equipaggio.

Non c’è dubbio che la sicurezza degli astronauti sarà una priorità assoluta sia per l’agenzia che per l’industria. Ma questo non è il primo problema dello Starliner. Il veicolo ha subito ritardi significativi sin dalla sua progettazione come parte del programma spaziale nazionale. Programma per equipaggi commerciali nel 2010.

Il contratto indicava che lo Starliner sarebbe stato pronto entro il 2017 con un ritardo di due anni prima del primo lancio senza pilota riuscito nel 2022 (c’è stato un tentativo fallito nel 2019). Il lancio principale con equipaggio è stato quindi ritardato di un mese.

Questi ritardi indicano che Boeing sta rimanendo indietro rispetto al suo principale rivale commerciale SpaceX, che ha vinto un contratto insieme a Boeing nel 2010 per costruire veicoli in grado di trasportare l’equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale. SpaceX ha lanciato con successo una missione con equipaggio con una capsula Dragon nel 2020. Per dare un’indicazione del successo, Crew Dragon sta attualmente completando la sua quinta missione con equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale, e ha anche completato 30 missioni di ricarica.

Boeing è da decenni uno dei principali attori nelle missioni spaziali della NASA, svolgendo un ruolo chiave, ad esempio, nel programma Space Shuttle. Questa relazione continua con il ruolo dell’azienda nel razzo Space Launch System (SLS) che invierà gli astronauti nel loro viaggio verso la luna.

L’azienda era uno dei più grandi e ammirati appaltatori del settore aeronautico e aerospaziale. Tuttavia, i problemi incontrati dalla Starliner non arrivarono molto tempo dopo È stato ampiamente pubblicato Incidenti con aerei Boeing, quindi l’azienda può fare a meno di ulteriori problemi con il suo veicolo spaziale con equipaggio che si aggiungono ai suoi problemi.