Gli astronomi propongono di cambiare la definizione della parola “pianeta”: ecco perché

Qual è la vera definizione di pianeta e potrebbe esserci una definizione più precisa in futuro? Questo è ciò che sapremo in questo articolo. Studi recenti Pubblicato in Giornale di scienze planetarie Spera di affrontare questo problema come un team di ricercatori provenienti da Stati Uniti e Canada È stata indagata la possibilità di arrivare ad una nuova definizione di “pianeta”..

Questo studio ha il potenziale per sfidare la definizione obsoleta stabilita dall’Unione Astronomica Internazionale (IAU), che ha creato… Risoluzione IAU B5 Nel 2006, ciò ha comportato la retrocessione di Plutone da “pianeta” a “pianeta nano”.

Qui, Universe Today discute di questa straordinaria ricerca con l’autore principale dello studio, Dottor Jean-Luc MargotIn questa intervista, la Dott.ssa Margot, professoressa presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Planetarie e Spaziali dell’UCLA, parla della motivazione alla base dello studio, degli importanti risultati, dei passi necessari da compiere affinché l’IAU possa implementare il suo nuovo definizione e se… La dottoressa Margot ritiene che Plutone dovrebbe essere riclassificato come pianeta.

Allora, qual è la motivazione dietro questo studio?

“La risoluzione B5 della IAU è problematica – è vaga ed esclude gli esopianeti – e i problemi non si risolveranno da soli”, dice la dottoressa Margot a Universe Today.

“La nostra società e il pubblico in generale meritano definizioni migliori per termini astrofisici importanti come “pianeta” e “satellite”. Abbiamo avuto diciotto anni per identificare i problemi e pensare alle possibili vie da seguire 2024 che nel 2006”. Ottenere buoni risultati”.

Secondo la risoluzione B5 dell’IAU, l’attuale definizione di pianeta è la seguente:

(a) In orbita attorno al sole,

(b) ha una massa sufficiente perché la sua gravità possa superare le forze del corpo rigido in modo da assumere la forma di un equilibrio idrostatico (approssimativamente circolare), e

(c) Ha ripulito il quartiere che circondava la sua orbita.

Sfortunatamente, ciò ha comportato la retrocessione di Plutone da pianeta a pianeta nano perché non soddisfaceva i criteri (c).

Inoltre, la risoluzione B5 della IAU è limitata ai pianeti del nostro sistema solare, in particolare a quelli che orbitano attorno a una singola stella. In contrasto, Circa 50 pianeti extrasolari È stato confermato che i pianeti ruotano attorno ad un’unica stella all’interno di un sistema binario (due stelle). Pertanto, la nuova definizione dell’Unione Astronomica Internazionale che include gli esopianeti può aiutare a creare un quadro migliore per i pianeti in tutto l’universo.

Sebbene la risoluzione B5 dell’IAU sia una definizione qualitativa (non matematica) dei pianeti, quest’ultimo studio ha tentato di sviluppare una definizione più quantitativa (matematica), o classificazione planetaria, che potrebbe includere pianeti e lune all’interno e all’esterno del nostro sistema solare.

A tal fine, i ricercatori hanno utilizzato una serie di equazioni per calcolare la “capacità di un corpo planetario di liberare un’area”, che è coerente con il criterio (c) della Risoluzione B5 dell’Unione Astronomica Internazionale, con l’obiettivo di determinare la dimensione approssimativa che un corpo planetario deve “liberare un’area”.

Ulteriori equazioni sono state utilizzate anche per determinare la differenza tra un pianeta e una luna. Quindi, quali sono alcuni dei risultati più importanti di questo studio?

“Suggeriamo che gli oggetti planetari possano essere classificati in base a proprietà che possono essere facilmente misurate: elementi orbitali e masse”, dice la Dott.ssa Margot a Universe Today.

“Abbiamo scoperto che il raggruppamento non supervisionato di oggetti del Sistema Solare in base agli elementi orbitali e alle masse porta a cluster distinti. Il clustering rivela che i satelliti sono diversi dai pianeti e rivela anche che gli otto pianeti sono diversi da tutti gli altri oggetti e gli spazi tra questi ammassi forniscono linee di divisione Classificazione naturale dei pianeti.

La Dott.ssa Margot continua: “Sottolineiamo la capacità di decontaminare un’area entro un periodo di tempo specifico, rispetto al caso della decontaminazione dell’area. La prima è potente e può essere facilmente misurata e monitorata, mentre la seconda è difficile da implementare e difficile da quantificare”.

“Proponiamo un’unica linea temporale per eliminare tutte le stelle, i resti stellari e le nane brune. Proponiamo una definizione in linea con le raccomandazioni dell’Unione Astronomica Internazionale, ma consideriamo anche le potenziali difficoltà legate a queste raccomandazioni. Proponiamo una definizione più semplice, basata sulla massa proposta che evita alcune di queste difficoltà.”

La presente proposta consiste nella seguente definizione:

Un pianeta è un corpo celeste

(a) orbita attorno a una o più stelle, nane brune o resti stellari, e

(b) Superiore a 1023 kg e

(c) Meno di 13 masse di Giove (2,5 x 1028 kg).

Un satellite è un corpo celeste in orbita attorno a un pianeta.

La sua sede si trova a Parigi, in Francia, Nasce l’Unione Astronomica Internazionale Il 28 luglio 1919, a Bruxelles, in Belgio, con l’obiettivo di promuovere e migliorare tutti gli aspetti dell’astronomia, compresa la ricerca scientifica, la comunicazione pubblica e l’educazione globale.

A partire da maggio 2024L’Unione Astronomica Internazionale è composta da 92 paesi e 12.738 membri. L’IAU ha tenuto 32 Assemblee Generali nel corso della sua storia con l’obiettivo di stabilire un protocollo scientifico o, nel caso dei pianeti, presentare una nuova definizione durante la 26a Assemblea Generale del 2006.

Esempi di decisioni più recenti includono: Proteggere la radioastronomia dalle interferenze radio E Sviluppi nell’astronomia ultraviolettaentrambi alla 31a Assemblea Generale del 2021. Quindi, quali passi devono essere compiuti affinché l’IAU possa implementare questi tre criteri per identificare i pianeti?

“La IAU ha un processo consolidato per considerare e votare le risoluzioni proposte”, dice la Dott.ssa Margot a Universe Today.

“Secondo me, l’IAU dovrebbe seguire le procedure stabilite e considerare tutte le richieste ragionevoli. Abbiamo fallito nel 2024, ma probabilmente ripresenteremo la richiesta prima dell’Assemblea Generale del 2027, sperando in un risultato più positivo allora”.

Come accennato in precedenza, questo studio è stato promosso dalla Risoluzione B5 dell’Unione Astronomica Internazionale nel 2006 che ha stabilito una nuova definizione per il pianeta, declassando Plutone da pianeta a pianeta nano in base ai nuovi criteri.

Ciò fu subito accolto con scetticismo dalla comunità scientifica, Incluso quello del dottor Alan SternÈ il ricercatore principale della missione New Horizons che ha visitato Plutone nel 2015. Plutone è stato retrocesso meno di un anno dopo il lancio di New Horizons all’inizio del 2006.

Questa risposta È stato visto anche in politica Anche diversi governi statali, tra cui California, Nuovo Messico e Illinois, hanno condannato pubblicamente la retrocessione di Plutone. Quindi, secondo la dottoressa Margot, Plutone dovrebbe essere riclassificato come pianeta?

“Plutone è uno straordinario corpo planetario che vale la pena esplorare”, dice la dottoressa Margot a Universe Today.

“Tuttavia, non ha senso classificare Plutone come uno degli otto pianeti. Si potrebbero avere legittime preoccupazioni circa la portata e l’accuratezza della definizione del pianeta della IAU del 2006, ma almeno il risultato della decisione della IAU è stato ragionevole: Plutone lo fa. non appartengono agli otto pianeti e ho dovuto “Categorizzarlo in una categoria diversa. Il nostro lavoro non è focalizzato su Plutone, ma piuttosto sulla definizione e generalizzazione della definizione del pianeta.”

Al momento in cui scriviamo, La NASA ha confermato l’esistenza di 5.690 esopianeti Questo numero continua a crescere a un ritmo costante ogni giorno, il che significa che aumenterà anche il numero di esopianeti in orbita attorno a più stelle.

Pertanto, la nuova definizione di esopianeta potrebbe fornire un quadro migliore per identificare e caratterizzare gli esopianeti e le loro lune esterne (esomune) mentre continuiamo a esplorare l’universo.

Questo recente studio potrebbe aiutare a stabilire questo quadro sviluppando un approccio quantitativo per identificare i pianeti e le lune nel nostro sistema solare e oltre, che potrebbe aiutare a modellare la nostra comprensione dell’universo e del nostro posto in esso. Inoltre, l’uso della matematica per creare una nuova definizione potrebbe rimuovere qualsiasi soggettività anche dalla definizione di pianeti.

“Niente nella nostra proposta è progettato per mantenere piccolo il numero di pianeti”, dice la dottoressa Margot a Universe Today.

“L’analisi degli ammassi non presta attenzione ai sentimenti umani. Avrebbe potuto portare a un ammasso di 8 pianeti, o 12 pianeti, o 50 pianeti, e noi avremmo fatto esattamente la stessa cosa. Ha identificato 8 pianeti.

“I lettori che sono rattristati dal fatto che gli oggetti più piccoli non siano riconosciuti come pianeti dovrebbero trarre conforto dal fatto che questi oggetti non sono meno degni di esplorazione. La classificazione tassonomica in un gruppo o in un altro non è un’indicazione di importanza scientifica”.

In che modo questa nuova definizione aiuterà gli scienziati a comprendere meglio i pianeti e gli esopianeti nei prossimi anni e decenni? Solo il tempo lo dirà, ed è per questo che ci preoccupiamo della scienza!

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da L’universo oggi. sta leggendo Articolo originale.