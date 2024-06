Gli Astros hanno rilasciato José Abreu con più di 30 milioni di dollari rimanenti nel suo contratto

MLB

José Abreu fa le valigie e dentro ci sono molti soldi.

Gli Astros hanno rilasciato il primo base venerdì, a meno di due anni dall’inizio del suo contratto triennale da 58,5 milioni di dollari. Lo ha annunciato la squadra.

Abreu deve ancora 30,8 milioni di dollari, Secondo ESPN.

Gli Astros hanno rilasciato Jose Abreu venerdì pomeriggio. Eric Williams-USA Today Sports

Abreu emerse come un major league ai suoi tempi con i White Sox, ma non riuscì a portare il potere da star agli Astros dopo essersi unito a loro come free agent.

Nelle sue nove stagioni con Chicago, Abreu ha vinto il premio AL MVP nel 2020 e ha disputato tre stagioni All-Star e Silver Slugger.

Ha anche vinto il premio Rookie of the Year nel 2014.

Gli Astros hanno visto raramente questa versione di Abreu dopo averlo ingaggiato nel novembre 2022.

In 176 partite, ha una media di battuta di .217 e un OPS di .625.

Il battitore designato dei Texas Rangers Wyatt Langford (36) colpisce un campo al largo del primo base di Houston Astros Jose Abreu (79) durante il secondo inning al Globe Life Field. Jerome Meron – USA Today Sport

Nell’aprile di quest’anno, in un inizio di stagione difficile, ha accettato di essere scelto come opzione per le minor nella speranza di ritrovare i suoi vecchi modi nella struttura della squadra a West Palm Beach, in Florida.

Abreu ha giocato cinque partite con la squadra della rookie league ed è apparso anche in due partite con Triple-A Sugar Land durante il suo mandato di circa un mese.

Jose Abreu (79) colpisce un singolo RBI contro i Seattle Mariners durante il quinto inning al T-Mobile Park. Steven Bisig-USA Today Sports

La trasformazione non è mai arrivata.

Il 37enne ha segnato .167 con una percentuale in base di .186 e una percentuale di colpi di .333 in 13 partite dopo la sua convocazione.

Abreu ha registrato una triste media di .124, una percentuale su base di .167, una percentuale di colpi di .195 e un OPS di .361 in questa stagione. Ha ottenuto solo 14 valide in 113 battute in questa stagione, insieme a due fuoricampo e sette RBI.

Il battitore dell’Astros Jose Abreu rompe la mazza mentre entra in contatto con gli Atlanta Braves durante il settimo inning di una partita di baseball lunedì 15 aprile 2024. AP

Con gli Astros in basso nella classifica dell’AL West, la squadra non è riuscita a trovare altri motivi per mantenere Abreu in giro.











Carica altro…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}