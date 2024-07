Gli europei sfruttano il vertice NATO per allacciare contatti con i seguaci di Donald Trump

Ricevi la nostra newsletter gratuita per il conto alla rovescia per le elezioni statunitensi

Le delegazioni europee che partecipano al vertice dei leader della NATO a Washington questa settimana stanno incontrando gli assistenti di politica estera del presidente Donald Trump, in un momento in cui sta aumentando la tensione all’interno dell’alleanza militare sulle prospettive di rielezione del presidente Joe Biden.

Biden è in svantaggio nei sondaggi e deve affrontare forti pressioni per ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca dopo un disastroso dibattito del mese scorso che ha sollevato profonde preoccupazioni nel suo partito sulla sua età e sulla sua idoneità alla carica.

Persone che hanno familiarità con gli sforzi di sensibilizzazione hanno riferito al Financial Times che leader, ministri e alti funzionari di diversi governi europei, in particolare quelli dell’Europa dell’Est e dei paesi nordici, hanno organizzato incontri questa settimana con figure legate a Trump come Keith Kellogg, l’ex capo del personale del Consiglio di sicurezza nazionale e l’ex segretario di stato Mike Pompeo.

Questi incontri avvengono a margine del vertice NATO di questa settimana, che inizialmente era stato promosso come un’opportunità per il paese ospitante di Biden di presentarsi a capo di un’alleanza occidentale unificata, ma ora è stato messo in ombra dalle richieste dei membri del suo Partito Democratico di abbandonare la sua campagna per la rielezione.

Trump, un critico schietto della NATO, ha allarmato molte capitali europee con i suoi commenti suggerendo che se vincesse la Casa Bianca a novembre gli Stati Uniti potrebbero non difendere tutti i suoi alleati della NATO. Ha anche sollevato la possibilità di sospendere gli aiuti militari all’Ucraina se Kiev rifiutasse i colloqui di pace con Mosca.

Mentre le elezioni presidenziali si surriscaldano, le ambasciate straniere a Washington si concentrano sempre più sulla costruzione di rapporti con una potenziale futura amministrazione Trump. I diplomatici temono di essere sorpresi dalla sua vittoria elettorale nel 2016.

“Non importa cosa pensiamo della loro situazione [on Europe]“Dobbiamo parlare con loro”, ha detto una delle persone che hanno familiarità con gli sforzi di sensibilizzazione aziendale di Trump, aggiungendo che costruire comunicazioni prima di novembre è ormai un approccio sensato.

Molti diplomatici e analisti si sono rivolti all’America First Policy Institute, un think tank pro-Trump dove Kellogg co-presiede il suo programma di sicurezza, per trovare segnali su come Trump potrebbe guidare nel suo secondo mandato.

Consigliato

“Abbiamo tenuto una serie di incontri con numerosi primi ministri, consiglieri per la sicurezza nazionale, segretari della difesa, ministri degli esteri e ambasciatori”, ha detto Kellogg in una dichiarazione al Financial Times.

Kellogg e Fred Fleitz hanno recentemente scritto un rapporto che delinea la fine della guerra in Ucraina, che farebbe pressione su Kiev e Mosca affinché si sedessero al tavolo dei negoziati, e questo rapporto ha suscitato scalpore a Washington e nelle capitali europee.

Nei colloqui privati ​​sul vertice, diversi funzionari europei hanno espresso insoddisfazione per il modo in cui la campagna elettorale ha messo in ombra le ambizioni della NATO durante l’incontro, soprattutto alla luce della loro incapacità di influenzare una situazione che potrebbe in definitiva avere un impatto significativo sulla loro sicurezza futura.

“L’intera settimana è stata offuscata dal suo futuro”, ha detto un alto diplomatico europeo, riferendosi alla salute e alla candidatura di Biden. “È il caos”.