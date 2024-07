Gli Houthi nello Yemen hanno lanciato un missile iraniano contro una nave battente bandiera norvegese, come mostra un’analisi dei rottami da parte degli Stati Uniti

Dubai, Emirati Arabi Uniti (AP) – Ribelli Houthi nello Yemen Gli Houthi probabilmente hanno lanciato un missile antinave di fabbricazione iraniana contro una petroliera battente bandiera norvegese nel Mar Rosso a dicembre, un attacco che ora fornisce un collegamento pubblico e basato su prove tra la campagna in corso dei ribelli contro la navigazione marittima e Teheran, secondo quanto riferito. l’esercito americano.

Lo afferma un rapporto pubblicato mercoledì dalla Defense Intelligence Agency americana Attacco a StrindaL’accusa è attribuita a Teheran, il principale sostenitore degli Houthi nella guerra quasi decennale dello Yemen. I risultati sono coerenti con quelli di un gruppo assicurativo con sede in Norvegia che ha esaminato anche il relitto a bordo della Strinda.

Ciò avviene mentre gli Houthi continuano la loro campagna di attacchi durata mesi, sullo sfondo della guerra tra Israele e Hamas, prendendo di mira le navi nel corridoio del Mar Rosso, che ha interrotto il flusso di merci per un valore di trilioni di dollari che lo attraversano ogni anno. accese anche la miccia della guerra. I combattimenti più intensi La Marina degli Stati Uniti lo vede dalla seconda guerra mondiale.

La missione iraniana presso le Nazioni Unite, in risposta alle domande dell’Associated Press, ha negato di aver armato gli Houthi nonostante le notizie.

“Ci rendiamo conto che gli Houthi hanno sviluppato notevolmente le loro capacità militari facendo affidamento sulle proprie fonti”, ha affermato la missione, aggiungendo che “la guerra prolungata contro di loro è il fattore principale dietro l’espansione delle loro capacità militari”.

La nave Strinda proveniva dalla Malesia e si dirigeva verso il Canale di Suez e poi verso l’Italia trasportando un carico di olio di palma quando è stata colpita da un missile l’11 dicembre. L’attacco provocò lo scoppio di un vasto incendio a bordo della nave, che l’equipaggio riuscì successivamente a spegnere senza ferire nessuno.

L’esercito americano ha successivamente analizzato il relitto trovato a bordo della nave. La Defense Intelligence Agency statunitense ha confrontato le parti del motore missilistico trovate a bordo della nave con il missile balistico antinave iraniano Nour.

“Il motore a turbogetto iraniano Tolo-4, utilizzato nel missile Nour, ha caratteristiche uniche – tra cui uno stadio di compressione e uno statore – coerenti con i detriti del motore recuperati dall’attacco Houthi alla M/T Strinda”, afferma il rapporto della DIA. Lo statore è la parte fissa del motore.

La Defense Intelligence Agency degli Stati Uniti ha affermato che queste parti corrispondono alle foto del motore Tolo-4 che l’Iran ha esposto all’Esposizione internazionale dell’aria e dello spazio in Russia nel 2017. Visivamente, i motori presentavano somiglianze con le foto.

Il missile Noor è stato progettato dall’Iran a partire dal missile antinave cinese C-802, che l’Iran acquistò da Pechino e iniziò a testarlo nel 1996 prima che i trasferimenti venissero interrotti a causa di una campagna di pressione statunitense. Si ritiene che la versione iraniana abbia un’autonomia di 170 chilometri (105 miglia), mentre una versione aggiornata chiamata Qadir ha un’autonomia di 300 chilometri (185 miglia). Gli Houthi hanno un missile simile al Qadir chiamato Mandab 2 con una gittata simile.

Anche l’Associazione di mutua assicurazione per il rischio di guerra degli armatori norvegesi, nota come DNK, ha esaminato il relitto in seguito all’attacco di Strinda. L’associazione ha valutato che è “altamente probabile” che la nave sia stata colpita da un missile da crociera antinave C-802, o Noor.

Prima che gli Houthi prendessero d’assalto la capitale yemenita, Sanaa, nel 2014, il paese non possedeva un arsenale di missili C-802. Quando la coalizione guidata dall’Arabia Saudita è entrata nel conflitto in Yemen per conto del suo governo in esilio nel 2015, l’arsenale Houthi è stato oggetto di attacchi crescenti. Missili più nuovi arrivarono presto nelle mani dei ribelli, nonostante il fatto che nello Yemen non esistessero infrastrutture locali per la produzione di missili.

L’Iran ha a lungo negato di armare gli Houthi, probabilmente a causa dell’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite ai ribelli per anni. Tuttavia, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno sequestrato le armi degli Houthi. Molteplici spedizioni di armi erano in viaggio verso i ribelli nelle acque del Medio OrienteGli esperti di armi hanno anche collegato le armi sequestrate dagli Houthi sul campo di battaglia all’Iran.

Mentre gli Stati Uniti avevano precedentemente accusato l’Iran di fornire agli Houthi i missili utilizzati nei loro attacchi in mare, il rapporto di mercoledì ha fornito per la prima volta prove fotografiche. Il rapporto si riferiva al sequestro derivante da un raid notturno dell’11 gennaio su un dhow iraniano che stava viaggiando vicino alla costa della Somalia. Che ha visto l’uccisione di due membri della Marina americanaIl rapporto affermava che la Marina aveva confiscato parti relative al missile antinave Nour.

Gli Houthi lanciano attacchi navali dal 2016, quando colpirono con un missile la nave emiratina Swift-1 mentre si dirigeva verso il porto di Hodeidah. Ho navigato avanti e indietro nel Mar Rosso tra una base militare degli Emirati in Eritrea e lo YemenPiù o meno nello stesso periodo tentarono anche di attaccare la corazzata USS Mason, un cacciatorpediniere missilistico guidato di classe Arleigh Burke.

Ma gli attacchi Houthi sono aumentati rapidamente da novembre a causa della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Nella loro campagna i ribelli hanno preso di mira più di 70 navi con missili e droni, provocando la morte di quattro marinai. Una nave è stata catturata E Due furono affondati Da allora.

Gli Houthi affermano che i loro attacchi prendono di mira navi legate a Israele, Stati Uniti o Gran Bretagna come parte del sostegno dei ribelli al movimento armato di Hamas nella sua guerra contro Israele. Tuttavia, molte delle navi attaccate hanno poco o nessun legame con la guerra, comprese alcune navi dirette in Iran che sostengono gli Houthi.

Il rapporto della Defense Intelligence Agency statunitense affermava: “Gli Houthi potrebbero aver utilizzato le armi fornite loro dall’Iran per lanciare più di 100 attacchi contro obiettivi terrestri in Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Yemen, e dozzine di attacchi contro navi in il Mar Rosso e il Golfo di Aden.”

___

Nasser Karimi a Teheran, Iran, ha contribuito a questo rapporto.