Gli Ice Spice sono qui per divertirsi – non per molto – nel loro debutto “Y2K!”

Coco Chanel una volta disse: “Prima di uscire di casa, guardati allo specchio e togliti una cosa”. Per Ice Spice, questo è un consiglio da seguire, sia nello stile che nel suono. E non solo perché una volta ha rappato: “Cento gruppi in Chanel/Ma sto ancora ballando al supermercato”.

Questa miscela di alta moda e sordide stranezze continua in “Y2K!”, l’album di debutto degli Ice Spice, dove la cantante dei quartieri alti canta a squarciagola 10 canzoni in circa 20 minuti, evitando testi che parlano di scuotere i fianchi, firmare assegni e comunicare con le ragazze dentro e fuori. fuori, in piccole esplosioni di tesa estasi. Forse con Coco in mente, le canzoni esprimono il loro punto senza eccessivi accessori: due strofe, due ritornelli e nessun ponte in vista.

Per gli appassionati di musica popolare, Ice Spice è un presagio del declino dell’hip-hop e del declino culturale. Anche la copertina appiccicosa del suo album, con la scritta “Y2K” su un bidone della spazzatura traboccante, sembra un chiodo nell’occhio dei suoi detrattori. Ma per una generazione di ragazzi che amano la distopia attraverso TikTok e il fast fashion, la 24enne sta facendo sua l’atmosfera.

Ice Spice è entrato sulla scena meno di due anni fa con brani come “Munch (Feelin’ U)” e “In Ha Mood”, che hanno generato slang a un ritmo rapido e hanno introdotto un pubblico più ampio a uno stile rap oscuro e distruttivo nato a Chicago che raccolse nuove tendenze poiché fu esportato a Londra e reimportato a New York.

La canzone “Y2K!” Riprende da dove si erano interrotti i suoi lavori precedenti, con le battute veloci e senza senso di Ice Spice incentrate su chi ha la carne più spessa, l’erba più bagnata e le gemme più lucenti. Non si è evoluta molto come paroliere (la sua sconcertante passione per le feci persiste), ma ha trovato nuovi modi per distorcere la sua voce, affinando il suo flusso nelle chiacchiere minajish, espirando come nuvole di fumo ed eruttando parole come gemiti e gracidi. READ Drake Bell dice di non aver ricevuto scuse da persone che hanno scritto lettere di sostegno all'aggressore Brian Beck

In quanto tali, i testi di Spice sono solo un altro elemento del collage sonoro assemblato dal produttore RiotUSA, che ha lavorato come ingegnere del suono. E i ritmi di “Y2K!” Unisce l’artificio dell’allenamento con l’insistenza della musica da club: i cilindri picchiano sui vetri come in un film dell’orrore, mentre i tamburi picchiano sulla porta come poliziotti. L’album dimostra che gli Ice Spice riescono a trovare il giusto non importa quanto forte o feroce sia il ritmo, ed è un altro promemoria del fatto che il rap non è più un club per ragazzi da anni.