Gli investitori aspettano di vedere se la Fed prevede ancora tre tagli dei tassi nel 2024

Si prevede che la Federal Reserve manterrà i tassi di interesse stabili quando la banca centrale concluderà la sua riunione politica mercoledì pomeriggio.

Ma la domanda più grande che si pongono gli investitori è se i politici credono ancora che siano probabili tre tagli dei tassi nel 2024.

La risposta arriverà sotto forma del “dot chart” della Fed, un grafico aggiornato trimestralmente che mostra le aspettative di ciascun funzionario della Fed sulla direzione del tasso dei fondi federali.

A dicembre, un grafico a punti ha rivelato il consenso tra i funzionari della Fed per tre tagli per il 2024, il primo segnale che la banca centrale era pronta a iniziare ad allentare la politica monetaria.

Ora quella previsione è in dubbio dopo una serie di dati sull’inflazione più caldi del previsto e commenti accomodanti da parte dei funzionari della Federal Reserve.

Il presidente della Fed Jerome Powell e i suoi colleghi sottolineano da mesi che vogliono assicurarsi che l’inflazione si sposti “in modo sostenibile” verso il loro obiettivo del 2% prima di iniziare i tagli.

Gli investitori stanno adeguando le loro scommesse su quando potrebbero iniziare questi tagli. Dopo aver iniziato l’anno prevedendo sei tagli a partire da marzo, ora se ne aspettano tre a partire da giugno.

Anche le prospettive di un taglio a giugno sono diminuite nelle ultime settimane.

L’ultima volta che la Fed ha alzato i tassi di interesse è stato luglio e da allora ha scelto di mantenerli invariati in un range compreso tra 5,25% e 5,50%, il livello più alto degli ultimi 23 anni.

La Fed annuncerà la sua decisione politica alle 14:00 ET, seguita dalla conferenza stampa di Powell alle 14:30 ET.

Insieme alle decisioni politiche e alle previsioni sui tassi di interesse, i funzionari della Fed pubblicheranno previsioni aggiornate su inflazione, crescita del PIL e disoccupazione.

Separatamente, gli investitori si sintonizzeranno anche durante la conferenza stampa di Powell per qualsiasi discussione su come la Fed intende rallentare la contrazione del suo massiccio bilancio, uno strumento politico meno conosciuto che la banca centrale sta utilizzando per inasprire le condizioni finanziarie.

Negli ultimi due anni, la Fed ha scaricato quasi 1,5 trilioni di dollari in titoli del Tesoro e ipotecari che aveva accumulato nel tentativo di stimolare l’economia durante le prime fasi della pandemia, permettendole di ripagare quasi 100 miliardi di dollari al mese e prosciugare il suo saldo. foglio.

Ora che l’inflazione sta iniziando a scendere, la domanda è quando la Fed potrà iniziare a rallentare il ritmo di questo deflusso.

Ciò che i politici sperano di evitare è il tipo di turbolenza caotica nei mercati finanziari che si è verificata l’ultima volta che la Fed ha cercato di ridurre il proprio bilancio alla fine dell’ultimo decennio.

