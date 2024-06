Gli investitori stanno acquistando AI e Musk in ogni modo possibile: Morning Brief

Questo è il punto del briefing mattutino di oggi e cosa puoi fare sottoscrizione Ricevuto nella tua casella di posta ogni mattina con:

L’ampiezza del rally del mercato azionario deve ancora arrivare, poiché gli investitori continuano ad accumulare (quasi) tutto ciò che tocca l’intelligenza artificiale.

Elon Musk ha rivelato all’inizio di questa settimana che Super Micro Inc. (SMCI) fornirà l’hardware per il supercomputer che la sua startup AI sta costruendo. Ciò ha causato un boom delle azioni.

Quando il CEO di Dell (DELL) ha detto che la sua azienda avrebbe costruito una “fabbrica di intelligenza artificiale” per xAI di Musk in collaborazione con il re dell’intelligenza artificiale Nvidia (NVDA), anche le sue azioni sono aumentate.

Sebbene i balzi di entrambi i nomi siano stati di breve durata, la loro performance quest’anno e la risposta al post di una sola parola di Musk ricordano che ciò che dice è importante per molte persone e che tutto ciò che riguarda l’intelligenza artificiale guiderà i mercati.

Finora quest’anno, l’SMCI è cresciuto di oltre il 200%. Dell, che alcuni stanno tornando al mondo PC 1.0, ha visto le sue azioni quasi raddoppiare.

Non è necessario un piano artificioso o un approccio laterale per trarre vantaggio dall’entusiasmo di Wall Street per la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Il principale motore della traiettoria apparentemente inarrestabile del 2024 è il potenziale di guadagno delle 7 grandi società, che includono Nvidia, Tesla e i giganti delle piattaforme.

Gli analisti di Citi, che all’inizio di questa settimana hanno alzato il target di fine anno per l’S&P 500 a 5.600, hanno notato che più di due terzi dei guadagni del mercato azionario finora sono derivati ​​dalle 7 grandi società.

Aggiungere Elon al mix certamente non farebbe male.

Le notizie su Super Micro hanno una chiara dimensione di Musk, e parte della dinamica multi-CEO è che le sue attività attraversano diversi settori e sono esse stesse interconnesse. Ma poiché Tesla è l’unica società pubblica di Musk, la maggior parte degli investitori può entrare nei suoi altri progetti solo indirettamente. Se non puoi acquistare in xAI, perché non ottenere una percentuale dai loro fornitori?

Elon Musk partecipa alla sessione “Esplorare le nuove frontiere dell’innovazione: Mark Read in conversazione con Elon Musk” durante il Festival Internazionale della Creatività 2024 di Cannes Lions – Giorno 3 il 19 giugno 2024 a Cannes, Francia. (Mark Piasecki/Getty Images) (Mark Piasecki tramite Getty Images)

Una dinamica simile è in gioco nel mondo dell’intelligenza artificiale.

L’ascesa dell’intelligenza artificiale si estende oltre i produttori di hardware. Gli investitori che cercano di creare un paniere Musk temporaneo di partecipazioni tecnologiche correlate stanno facendo la stessa cosa con Nvidia. Perché non sono solo le grandi piattaforme tecnologiche che producono app e software di produttività a dare forma all’abbondanza di intelligenza artificiale. C’è un intero ecosistema là fuori.

Alimentare i sistemi informatici che addestrano e gestiscono i sistemi di intelligenza artificiale richiede enormi quantità di energia. Le società di servizi pubblici stanno cavalcando l’onda dell’intelligenza artificiale.

Si prevede che Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) e Meta (META) lo facciano. Spendendo complessivamente 200 miliardi di dollari quest’anno Sugli investimenti nel cloud e nell’intelligenza artificiale, che includeranno la costruzione e la gestione di data center. Al contrario, la domanda di energia proveniente dai data center statunitensi Si prevede che raddoppierà entro il 2030, in parte grazie all’intelligenza artificiale, Secondo le stime della McKinsey Consulting Company.

La storia continua

Arrivare presto è bello. Ma la mania dell’intelligenza artificiale dimostra che entrare in questo campo è più che sufficiente.

Breve foto mattutina

Hamza Shaaban è un reporter di Yahoo Finance che si occupa di mercati ed economia. Segui Hamza su Twitter @hshaban.

Clicca qui per le ultime notizie tecnologiche che avranno un impatto sul mercato azionario

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finanza