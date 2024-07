Gli investitori stanno investendo i loro soldi nell’”accordo Trump”. Questo è ciò che significa.

Come ha detto l’ex presidente Donald Trump Estende il suo vantaggio nei sondaggi Con la vittoria del presidente Joe Biden, gli investitori hanno già iniziato a scommettere su ciò che il ritorno al potere di Trump potrebbe significare per l’economia, i prezzi delle azioni, le industrie e le singole società statunitensi. Wall Street ha definito tali mosse di mercato un “accordo Trump”.

Una presidenza Trump porterà “importanti implicazioni macroeconomiche e di mercato, con gli impatti principali che probabilmente riguarderanno la politica commerciale e le tariffe”, hanno affermato in un rapporto gli analisti di Goldman Sachs. Ad esempio, il piano di Trump di imporre tariffe su beni e servizi, Tariffe complete sulle importazioni statunitensi Secondo la banca d’investimento, probabilmente ne trarranno vantaggio le aziende che operano principalmente qui in patria, a differenza degli attori globali.

Il cosiddetto commercio di Trump “riguarda quelle società che sono viste come i principali beneficiari della presidenza Trump e dell’agenda che ha fissato finora”, ha detto a CBS Money Watch JJ Kinahan, CEO di IG North America “Questa è speculazione .” “Come sappiamo, ciò che viene detto e ciò che accade alla fine possono essere due cose diverse.”

Cosa spinge le azioni al rialzo?

Anche Art Hogan, capo stratega del mercato presso B. Riley Wealth, ha messo in guardia: “Le cose che vengono dette e suggerite durante la campagna sono spesso difficili da implementare una volta arrivati ​​al 1600 di Pennsylvania Avenue”.

Hogan sconsiglia inoltre di fare previsioni azionarie basate su elezioni che si terranno a più di cento giorni di distanza. “Anche se potessi vedere i risultati adesso, non sarei in grado di dirti cosa farebbe bene”, dice.

“L’economia guida gli utili, gli utili guidano le azioni”, ha affermato Hogan, che attribuisce il trend rialzista del mercato quest’anno agli utili dell’indice S&P 500 e alle aspettative che la Federal Reserve possa tagliare i tassi di interesse di riferimento a settembre.

“L’ipotesi che continueremo a tagliare le tasse e ad abbassare i tassi di interesse – cosa che avremmo fatto comunque – è la ragione del recente rally dei titoli a piccola capitalizzazione”, ha aggiunto.

Gli investitori ritengono inoltre che il ritorno di Trump alla Casa Bianca potrebbe significare una minore regolamentazione, che potrebbe rappresentare un potenziale impulso per settori fortemente regolamentati come quello bancario e dell’energia.

Allo stesso tempo, gli economisti avvertono che il piano di Trump di imporre nuove tariffe severe e deportare gli immigrati potrebbe causare una grave crisi economica. L’inflazione è peggiorata.

Quali industrie potrebbero trarne vantaggio?

In Giovedì la lettera di accettazione Ieri sera, Trump ha ribadito la sua intenzione di aumentare la produzione di combustibili fossili, con Kinahan che ha notato la ripetizione da parte del candidato repubblicano della frase “Dig it kid, dig it”. Ciò renderebbe i giganti dell’energia come Exxon tra i maggiori vincitori sotto l’amministrazione Trump, che è desiderosa di pompare petrolio nonostante le crescenti ripercussioni della crisi petrolifera. Cambiamento climatico.

Un’altra area che gli investitori ritengono potrebbe avere un vantaggio in una seconda presidenza Trump è quella delle criptovalute. Trump, che in precedenza è stato critico nei confronti delle criptovalute, ha recentemente espresso ottimismo riguardo alle criptovalute, mentre il suo compagno di corsa, Il senatore dell’Ohio JD VanceÈ un sostenitore di lunga data.

Le azioni delle società legate alle criptovalute sono aumentate venerdì anche se il mercato complessivo è sceso, con le piattaforme di criptovaluta Coinbase in rialzo di circa l’8%, Marathon Digital in avanzamento del 5% e Riot Platforms in avanzamento del 6,5%.

Secondo Hogan, anche i titoli delle carceri private, incluso il GEO Group, sono aumentati sulla scia del discorso di Trump di “recuperare gli immigrati e metterli nei centri di detenzione”.

Trump muove i mercati

Mentre gli investitori valutano il cambiamento delle prospettive elettorali, le dichiarazioni pubbliche di Trump stanno già muovendo i mercati finanziari. I recenti commenti di Trump sull’aumento delle tariffe sulla Cina e sull’obbligo di Taiwan di pagare i costi della protezione militare statunitense questa settimana hanno causato un’ondata di vendite nel settore dei semiconduttori, dell’intelligenza artificiale e di altre importanti società tecnologiche, con aziende come NVIDIA che hanno addirittura assistito a un forte calo.

“La gente dimentica che le tariffe del 2018 hanno messo il settore manifatturiero statunitense in recessione, e noi siamo entrati in un’altra recessione negli ultimi due anni”, ha detto in una e-mail questa settimana Peter Boockvar, chief investment officer di Blakely Financial Group. Ha aggiunto: “Un’altra battaglia tariffaria è negativa. Un’altra battaglia economica con la seconda economia più grande è negativa”.

Tuttavia, secondo gli analisti di Wedbush, la reazione a sorpresa del mercato sarà probabilmente di breve durata, che prevede che il settore tecnologico continuerà a crescere nel 2025.

“La nostra visione di lunga data sulla politica di Trump e sul settore tecnologico è che la retorica politica durante questo clima politico e le gare di Washington D.C. saranno rumorose, ma alla fine, proprio come la nostra visione dal 2016, l’abbaio sarà molto peggiore del morso riguardo alle preoccupazioni della guerra fredda tecnologica tra Stati Uniti e Cina.

