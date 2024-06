Gli Oilers battono i Panthers forzando Gara 7 della finale della Stanley Cup

EDMONTON, Alberta – Connor McDavid si è tenuto senza punti, quindi Leon Draisaitl e gli altri migliori Edmonton Oilers si sono fatti avanti per regalare loro una vittoria lontano dalla Stanley Cup.

Draisaitl ha avuto il suo primo grande impatto in finale realizzando il gol iniziale di Warren Foegele, Adam Henrique e Zach Hyman hanno segnato nel secondo periodo e hanno costretto gli Oilers alla vittoria in Gara 7, battendo i Florida Panthers 5-1 in Gara 6 venerdì sera. .

“Alla fine, giochiamo per vincere e questa sarà la partita più dura per noi”, ha detto Draisaitl. “Dobbiamo riprendere il nostro gioco”.

Sono la terza squadra a pareggiare la finale dopo essere stata sotto 3-0 nella serie, e la prima dai Detroit Red Wings nel 1945. Gli Oilers hanno la possibilità lunedì sera a Sunrise, in Florida, di unirsi ai Toronto Maple Leafs del 1942. Le uniche squadre della NHL a risalire da questo deficit per alzare la Stanley Cup.

Tutto si riduce a questo • Lunedì sarà la 17esima partita nella storia della finale della Stanley Cup e la prima dal 2019 (i Blues battono i Bruins)

• Le squadre in trasferta hanno vinto tre partite consecutive in Gara 7; Le squadre di casa sono 12-5 di tutti i tempi

• Gli Oilers sono la terza squadra nella storia a rimontare uno svantaggio di 3-0 in una finale di Coppa al meglio delle 7 per estendere la serie alla settima partita, unendosi ai Red Wings nel 1945 (persa in 7 contro Toronto) e i Maple Leafs nel 1942 (vinsero il 7 contro Detroit)

• Gli Oilers giocheranno la 13esima Gara 7 nella storia della franchigia e la seconda nella postseason. Sono 8-4 nei 12 precedenti

• I Panthers giocheranno la quarta Gara 7 nella storia della franchigia. Sono 2-1

• L’ultima vittoria casalinga di MLB/NBA/NHL in Gara 7 è stata per mano dei Miami Heat nel 2013. Le squadre di casa hanno perso 6 partite consecutive in Gara 7, la serie più lunga di sempre e durerà fino a 4.022 giorni.

– Statistiche e informazioni ESPN READ Le Nazionali inseriscono Trevor Williams nella lista degli infortunati e chiamano DJ Herz per fare il suo debutto in MLB

“C’era una convinzione incrollabile”, ha detto Hyman. “Non importa cosa è successo durante l’anno, abbiamo sempre creduto di poterci qualificare. Non importa quanto fossero difficili le circostanze, credevamo di avere una possibilità. È stata una lunga stagione, nonostante le avversità, che ci ha preparato. La prossima stagione sarà essere il più duro.” È incredibile farlo davanti a questo pubblico per avere la possibilità di vincere adesso, questa è la nostra prima possibilità di vincere.

Dopo essere caduti in un pareggio per 3-0 nella serie, gli Oilers si sono ripresi segnando più di cinque gol in tre partite consecutive, la serie più lunga di questo tipo in una finale della Stanley Cup da quando i Pittsburgh Penguins lo fecero nel 1991, secondo la ricerca ESPN Stats & Information. .

La possibilità di scrivere la storia dell’hockey e porre fine a tre decenni di siccità della Coppa Canada è esistita solo dopo che gli atti eroici di McDavid con quattro punti ciascuno nei Giochi 4 e 5 hanno portato gli Oilers dal baratro alla fede. Questa è stata la prima volta nei suoi nove anni di carriera che hanno vinto una partita in cui non ha segnato un punto o non ha segnato la rete.

Draisaitl, il suo compagno di squadra tedesco di lunga data, che era anche l’MVP del campionato e considerato tra i migliori al mondo, ha acceso la scintilla in Gara 5 dopo essere stato in gran parte inefficace contro i Panthers.

“È un cavallo”, ha detto il difensore Darnell Nurse. “Si presenta sempre nei grandi momenti. Se guardi tutte le sue prestazioni nei playoff, è uno dei migliori giocatori di sempre”.

Scelti dall’editore

Draisaitl ha preso il disco al centro del ghiaccio, ha pattinato intorno e attraverso i difensori della Florida e ha messo il disco sulla barra di Foegele per toccare il disco e Sergei Bobrovsky non ha avuto quasi alcuna possibilità di fermarlo. Ciò, ovviamente, non ha impedito alla folla entusiasta di oltre 18.000 persone di cantare beffardamente: “Sir Ji! Sir Ji!”

Non è stato difficile dare la colpa al portiere che tutti chiamavano “Pop”, dato che gli errori commessi davanti a lui hanno contribuito anche al 2 contro 1 che si è concluso con Henrique che ha battuto Bobrovsky in un 2 contro 1. correre dopo un passaggio perfetto di Mathias. Janmark. I Panthers sono apparsi tesi e timidi davanti al loro portiere, al contrario del colosso, che ha raggiunto la finale per il secondo anno consecutivo e ha vinto le prime tre partite per avvicinarsi al primo titolo nella storia della franchigia .

“Ci resta una partita”, ha detto il difensore dei Panthers Dmitry Kulikov. “Eravamo preparati fin dall’inizio per giocare una serie di sette partite, e ora non è cambiato nulla. Abbiamo condotto tre partite e loro hanno giocato tre buone partite. Ora tocca a noi vincere in casa”.

Florida ha messo a segno solo sei tiri in rete a metà partita e ha concluso con 21. Continuando la tendenza di essere lì quando gli Oilers hanno più bisogno di lui, il portiere Stuart Skinner ha effettuato una parata tempestiva per ostacolare i Panthers, concedendo solo un gol al 90- di Aleksandar Barkov. sotto.

“Era spento quando avevamo bisogno di lui”, ha detto Janmark di Skinner.

La prima volta che Barkov ha superato la palla, 10 secondi dopo che Henrique aveva segnato, il gol è uscito dal tabellone mentre l’allenatore dell’Edmonton Kris Knoblauch ha segnato. È stato sfidato con successo Di nascosto. Una lunga revisione ha rilevato che Sam Reinhart è entrato nella zona offensiva forse un pollice o meno prima del disco, e l’annuncio è stato seguito da un ruggito del pubblico.

“In realtà non pensavo che fosse così vicino”, ha detto Knoblauch. “Secondo me era decisamente fuorigioco”.

Questo non è stato il voto più alto mai ricevuto da Rogers Place, e c’erano molti candidati per quel riconoscimento. Il misuratore di decibel visualizzato sugli schermi video ha raggiunto 113,8 mentre gli Oilers scendevano sul ghiaccio sulle note di “Enter Sandman” dei Metallica.

Potrebbe essere stato vicino a essere all’altezza di quella pubblicità quando Ryan McLeod e gli infermieri hanno segnato gol a vuoto negli ultimi minuti, suscitando canti di “Vogliamo la coppa!” “Vogliamo la coppa!” E una festa sfrenata alla festa all’aperto.

Era il culmine della febbre cittadina che era stata inghiottita in un mare di blu e arancione in centro nelle ore precedenti la caduta del disco. Venerdì avrebbe potuto anche essere una vacanza a Edmonton, casa di quasi un milione di persone che ora sono pienamente in grado di permettersi di sognare che gli Oilers aggiungessero un altro striscione bianco del campionato alle travi – e lo fanno nel modo più improbabile.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra stagione”, ha detto McDavid. “Ecco di cosa si tratta. Una partita alla volta, un giorno alla volta. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo.”

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.