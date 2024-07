Gli scienziati annunciano la scoperta delle pitture rupestri più antiche del mondo in Indonesia

Questa è la prova che gli esseri umani erano in grado di raccontare storie in un lontano passato, ha affermato Adam Broome, professore di archeologia presso l’Australian Human Evolution Research Center presso la Griffith University e autore dello studio pubblicato giovedì sulla rivista Nature.

“La narrazione è una parte molto importante dell’evoluzione umana e può anche aiutare a spiegare il nostro successo come specie”, ha affermato in un briefing sulla ricerca. “Ma trovare prove di ciò nell’arte, specialmente nell’arte rupestre molto antica, è estremamente raro.”

Broome ha detto che la gente di Sulawesi intorno al 50.000 a.C. era “ossessionata” dal disegnare maiali, poiché li raffiguravano ripetutamente nell’arte rupestre. Le prove archeologiche suggeriscono che cacciassero questa specie, chiamata il maiale verrucoso di Celebes. Ha aggiunto che la posizione elevata della grotta, che non era adatta alla vita quotidiana, potrebbe indicare che si recavano lì appositamente per disegnare o per disegnare come parte di qualche altra pratica privata.