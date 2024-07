Gli scienziati confermano che il nucleo della Terra ha rallentato in modo significativo e ora si sta muovendo nella direzione opposta

Nel profondo della Terra c’è una solida palla di metallo che ruota indipendentemente dalla rotazione del nostro pianeta, come una trottola all’interno di una trottola più grande, avvolta nel mistero. Sin dalla sua scoperta da parte della sismologa danese Inge Lehmann nel 1936, questo nucleo interno ha affascinato i ricercatori. Il suo movimento, compresa la velocità di rotazione e la direzione, è stato oggetto di un dibattito decennale. Prove crescenti suggeriscono che la rotazione del nucleo è cambiata radicalmente negli ultimi anni, ma gli scienziati sono ancora divisi su cosa esattamente sta accadendo e cosa indica.

Una delle sfide principali è che è impossibile osservare o campionare direttamente le profondità interne della Terra. I sismologi hanno raccolto informazioni sul movimento del nucleo interno esaminando il comportamento delle onde dei grandi terremoti che raggiungono questa regione. Le differenze tra onde di forza simile che attraversavano il nucleo in tempi diversi hanno permesso agli scienziati di misurare i cambiamenti nella posizione del nucleo interno e di calcolarne la rotazione. CNN È stato segnalato.

“La rotazione differenziale del nucleo interno è stata proposta come fenomeno negli anni ’70 e ’80, ma le prove sismiche non sono state pubblicate fino agli anni ’90”, ha affermato la dott.ssa Lauren Waszczyk, docente di scienze fisiche alla James Cook University in Australia.

I ricercatori hanno discusso su come interpretare questi risultati. “La sfida di effettuare osservazioni dettagliate del nucleo interno, a causa della sua distanza e dei dati limitati disponibili, è la ragione principale”, ha affermato Wasek. “Di conseguenza, gli studi negli anni e decenni successivi differivano riguardo alla velocità e alla direzione di rotazione del nucleo interno rispetto al mantello”, ha aggiunto. Alcune analisi suggerivano addirittura che il nucleo non ruotasse affatto.

Nel 2023 è stato proposto un modello promettente che descrive un nucleo interno che in precedenza ruotava più velocemente della Terra stessa, ma che ora ruota a una velocità più lenta. Per un certo periodo, la velocità di rotazione del nucleo corrispondeva alla velocità di rotazione della Terra. Poi ha rallentato ulteriormente, fino a spostarsi all’indietro rispetto agli strati liquidi circostanti.

All’epoca, alcuni esperti avvertirono che erano necessari ulteriori dati per supportare questa conclusione. Ora, un altro team di scienziati ha fornito nuove prove convincenti a sostegno di questa ipotesi. La ricerca, pubblicata il 12 giugno sulla rivista Nature, non solo conferma il rallentamento del nucleo, ma supporta anche la proposta del 2023 secondo cui questo rallentamento fa parte di un modello a lungo termine di cambiamenti di velocità.

Le nuove scoperte confermano anche che i cambiamenti nella velocità di rotazione seguono un ciclo di 70 anni, ha affermato il dottor John Vidal, coautore dello studio e professore di geoscienze presso l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences.

“Ne discutiamo da vent’anni e penso che questa sia la risposta. Penso che abbiamo concluso la discussione sul fatto se il nucleo interno si stia muovendo e quale sia il suo modello negli ultimi due decenni”, ha affermato il dottor Vidal. disse.

Ma non tutti sono convinti che la questione sia stata risolta. Gli effetti del rallentamento del nucleo interno del nostro pianeta rimangono una questione aperta, con alcuni esperti che suggeriscono che il campo magnetico della Terra potrebbe esserne influenzato.

Il nucleo interno di metallo solido si trova a 5.180 km di profondità all’interno della Terra, circondato da un nucleo esterno di metallo liquido. Il nucleo interno è composto principalmente da ferro e nichel e si stima che sia caldo quanto la superficie del Sole: circa 9.800 gradi Fahrenheit (5.400 gradi Celsius).

Il campo magnetico della Terra attira questa solida sfera di metallo caldo, facendola ruotare. Allo stesso tempo, la gravità e il flusso del nucleo esterno liquido e del mantello esercitano una forza di trazione sul nucleo. Secondo Vidal, nel corso di molti decenni, questa forza di spinta e trazione ha portato a variazioni nella velocità di rotazione del nucleo.

Il movimento dei fluidi ricchi di minerali nel nucleo esterno genera correnti elettriche che alimentano il campo magnetico terrestre, che protegge il nostro pianeta dalle dannose radiazioni solari. Sebbene l’effetto diretto del nucleo interno sul campo magnetico non sia completamente compreso, gli scienziati hanno riferito nel 2023 che un nucleo che ruota lentamente può influenzarlo e potrebbe persino accorciare leggermente la durata del giorno.

In questo studio il dottor Vidal e i suoi colleghi hanno osservato le onde sismiche generate dai terremoti negli stessi luoghi e in momenti diversi. Hanno trovato 121 esempi di tali terremoti avvenuti tra il 1991 e il 2023 nelle Isole Sandwich Meridionali, un arcipelago di isole vulcaniche nell’Oceano Atlantico a est della punta più meridionale del Sud America. I ricercatori hanno anche esaminato le onde d’urto che penetravano nel nucleo durante i test nucleari sovietici condotti tra il 1971 e il 1974.

La ricerca ha rivelato che il nucleo ora ruota molto più lentamente e accelera a velocità diverse, il che deve essere spiegato, ha affermato il dottor Vidal. Gli scienziati ritengono che una possibilità sia che il nucleo metallico interno non sia solido come previsto.

Tuttavia, la profondità e l’inaccessibilità del nucleo interiore fanno sì che i dubbi rimangano. Sebbene i cambiamenti nella rotazione del nucleo possano essere monitorati e misurati. I ricercatori hanno evidenziato che quando il nucleo ruota lentamente, la velocità del mantello aumenta. Questo spostamento fa sì che la Terra si muova più velocemente, accorciando la durata del giorno.

“In termini di impatto sulla vita di una persona?” Egli ha detto. “Non riesco a immaginare che significhi molto.”