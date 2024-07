Gli scienziati costruiscono una vera “tuta” per riciclare l’urina degli astronauti durante le passeggiate spaziali

I Fremen abitano il duro mondo desertico di Arrakis di Frank Herbert Collina Per la loro sopravvivenza fanno affidamento su tute integrali che riciclano il sudore e l’urina assorbiti nell’acqua potabile. Ora la fantascienza è sul punto di diventare scienza: i ricercatori della Cornell University hanno progettato un prototipo di tuta per gli astronauti che riciclerà la loro urina in acqua potabile durante le passeggiate spaziali. Nuova carta Pubblicato sulla rivista Frontiers in Space Technologies.

Herbert ha fornito dettagli specifici Il design della tuta Quando l’astronomo Light Kynes spiegò la tecnologia al duca Leto Atreides I:

Si tratta fondamentalmente di un filtro micro-sandwich ad alta efficienza e di un sistema di trasferimento del calore. Lo strato a contatto con la pelle è poroso. Il sudore lo attraversa, raffreddando il corpo… normale processo di evaporazione. I due strati successivi… includono fibre di trasferimento del calore e depositi di sale. Il sale si è ripreso. I movimenti del corpo, in particolare la respirazione e alcune funzioni osmotiche, forniscono la forza di pompaggio. L’acqua recuperata passa attraverso questo tubo nella clip attorno al collo fino alle tasche per gatti che tirano… L’urina e le feci vengono elaborate nei cuscinetti per le cosce. Nel deserto aperto, indossa questo filtro sul viso e indossa questo tubo sopra le narici con questi tappi per garantire una perfetta aderenza. Respirare attraverso il filtro della bocca e attraverso il tubo nasale. Con un abito da uomo libero che funzioni bene, non perderai più di un dito di umidità al giorno…

IL Enciclopedia illustrata delle dune Ha spiegato che una tuta è simile a una tuta ignifuga, senza coprire completamente il viso. Nel film di David Lynch del 1984, Collina, le tute erano organiche e molto aderenti rispetto alla descrizione del libro, quasi come una seconda pelle. Stillsuits dagli adattamenti cinematografici più recenti di Denis Villeneuve (Sezione collinare 1 E Parte 2) ha tentato di tagliare più vicino alla materia prima con “micro-sandwich” di fibre acriliche e cotoni più fini e tubi incorporati per una migliore flessibilità.

Inizialmente il team della Cornell non ha tentato di sviluppare una tuta pratica. Mestieri di fabbro Realizzata una tuta “per fare una giornata”. Proprio il mese scorso, con altri progetti precedenti tra cui l’ascia rompitempesta di Thor, lo scudo elettromagnetico di Capitan America e una spada laser alimentata al plasma. Il team di Hacksmith si è concentrato sul riciclo dell’umidità proveniente dal sudore e dal respiro, conferendogli caratteristiche che riciclano l’urina e le feci.

La loro versione consiste in una tuta ampia e impermeabile (sostituita nella versione finale per una tuta da coniglio più aderente) con uno scambiatore di calore alimentato a batteria sul retro. L’eventuale umidità si condensa sulla superficie della tuta e gocciola in una bottiglia attaccata alla camera d’aria Camelbak. Una maschera filtrante fissata a un tubo consente a chi la indossa di respirare aria filtrata, ma solo in un modo; L’aria espirata viene reindirizzata al condensatore in modo che l’acqua contenuta venga raccolta nella vescica del camelbag e quindi inviata alla maschera in modo che l’utente possa berla. Poiché ricicla principalmente l’umidità proveniente dal sudore sulla schiena di chi lo indossa, non si avvicina nemmeno al raggiungimento del Thimbleful di Herbert per un giorno in termini di prestazioni. Ma ha funzionato.