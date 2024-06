Gli scienziati hanno trovato una fonte di energia che ha emissioni di carbonio negative

La scoperta di una fonte di energia pulita è ormai da decenni un obiettivo scientifico. Mentre alcuni sono alla ricerca di modi per produrre energia da fusione nucleare, altri stanno cercando in direzioni diverse soluzioni energetiche a zero emissioni di carbonio. Tuttavia, gli scienziati potrebbero aver fatto un ulteriore passo avanti e creato una fonte di energia a zero emissioni di carbonio.

secondo Nuovo documento di ricerca Pubblicato sulla rivista EnergieI ricercatori sono riusciti a creare una fonte di energia rinnovabile utilizzando le alghe. Questo processo dirotta la fotosintesi, il processo naturale utilizzato dalle piante per convertire l’anidride carbonica in cibo.

I ricercatori hanno scoperto di essere in grado di estrarre energia dalla pianta sospendendo le alghe in una soluzione di 2 mm all’interno della camera dell’anodo e del catodo e separandole tramite una membrana a scambio protonico a forma di nido d’ape. Inoltre, la fonte di energia è una tecnologia completamente a zero emissioni di carbonio.

Un giorno, intere città potrebbero essere in grado di attingere a fonti energetiche a emissioni di carbonio negative come queste. Fonte immagine: clin0000/adobe

Questo perché l’unico sottoprodotto che produce è l’acqua e l’intero processo inizia assorbendo anidride carbonica. Ciò significa che è più di una semplice tecnologia a emissioni zero: in realtà toglie il carbonio dall’atmosfera e non ne rilascia più.

L’intero processo funziona catturando gli elettroni generati dalle alghe durante la fotosintesi e sfruttandoli per generare elettricità. Finora i ricercatori hanno scoperto solo una tensione terminale massima possibile di 1,0 V da una singola piccola cella fotovoltaica.

Ciò significa che potenziare una fonte di energia a emissioni di carbonio negative per alimentare una città sarebbe una questione molto diversa. Tuttavia, gli scienziati ritengono che con sufficiente ricerca e sviluppo, potremmo vedere la sua portata ampliata al punto in cui intere città potrebbero essere in grado di attingere alla fonte di energia, contribuendo così a ridurre significativamente le emissioni di carbonio.

E poiché i ricercatori non utilizzano gas o microfibre pericolosi, non dovranno preoccuparsi di ulteriori problemi di smaltimento a lungo termine, qualcosa con cui stiamo attualmente affrontando data la difficoltà di smaltire i chip di silicio utilizzati. per aiutare a controllare molti sistemi di alimentazione attuali.