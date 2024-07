Gli scienziati rivelano che gli scimpanzé Johnny e Renata possono pronunciare fluentemente la parola “mamma”.

Il dottor Cornelius e Cesare di Pianeta delle scimmie I due scimpanzé non erano soli. Due scimpanzé erano in grado di pronunciare la parola “mamma”, secondo i ricercatori che hanno analizzato vecchi video.

La scoperta che coinvolge gli scimpanzé Johnny e Renata fornisce interessanti spunti sui parenti più stretti dell’uomo e sull’evoluzione del linguaggio umano.

“Le nostre analisi mostrano che gli scimpanzé sono in grado di produrre sillabe”, hanno scritto i ricercatori su Scientific Reports. La natura ha dichiarato“Le capacità di produzione del suono delle grandi scimmie sono state sottovalutate. Gli scimpanzé hanno gli elementi neurali necessari per parlare.”

I ricercatori del Royal Institute of Technology in Svezia e dell’Università di Coventry nel Regno Unito hanno affermato che in natura non esiste uno schema secondo cui gli scimpanzé emettono suoni vocali come “mamma”, suggerendo che questa specie potrebbe essere capace di “apprendimento uditivo”.

Gli scimpanzé, i nostri parenti viventi più prossimi, discendevano dalla stessa specie da sei a sette milioni di anni fa. Gli esseri umani e gli scimpanzé condividono il 98,8% dello stesso DNA. Ma per decenni gli scienziati non sono riusciti a spiegare perché gli esseri umani e gli scimpanzé siano così simili. Possono parlare mentre gli altri primati no.

Ora, un esame delle ricerche del 20° secolo e una scoperta su YouTube hanno portato alla scoperta che gli scimpanzé possono parlare. Un video del 2007 mostrava Johnny al Suncoast Monkey Sanctuary di Palm Harbor, in Florida, mentre diceva “mamma” mentre una donna gli dava da mangiare da dietro una gabbia. Un altro video del 1962 mostrava Renata, uno scimpanzé in Italia, che pronunciava la stessa parola.

Lo scopo della ricerca era quello di rivisitare un esperimento condotto alla fine degli anni ’40, quando Keith e Catherine Hayes adottarono uno scimpanzé di nome Vicky e cercarono di insegnarle le parole. Dopo anni di sforzi, hanno detto che Vicki sapeva dire “papà”, “mamma”, “passata” e “tazza”, anche se il suo linguaggio era tutt’altro che fluente e mancava di vocali dopo le consonanti nelle parole.

Gli scienziati hanno ampiamente rifiutato questi esperimenti, citando il trauma inflitto agli animali e la mancanza di risultati conclusivi. Nonostante un intenso addestramento, gli animali erano in grado di produrre solo suoni rudimentali.

Ma nelle registrazioni, a differenza di Vicki, Johnny e Renata erano in grado di aggiungere le vocali dopo le consonanti, hanno concluso i ricercatori, dopo aver chiesto a 61 volontari di ascoltare attentamente le registrazioni.

Johnny e Renata potrebbero non essere gli unici membri parlanti della famiglia delle scimmie. Secondo Indianapolis, un orango di 11 anni di nome Rocky può imitare i suoni del linguaggio umano. Un altro studio su Scientific ReportsI suoni di Rocky si chiamano “Wookiees”, un omaggio agli alieni immaginari di Star Wars.

Ricerche recenti hanno mostrato altri modi in cui gli scimpanzé si comportano come gli esseri umani. Gli scienziati dell’Uganda hanno notato che anche quando il cibo scarseggiava e si sentivano esauste, le madri degli scimpanzé Dare priorità al gioco con i propri figli.