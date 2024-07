Gli scienziati scoprono che gli scimpanzé hanno “conversazioni” proprio come gli umani: ScienceAlert

La rapida danza avanti e indietro nelle conversazioni faccia a faccia non è una caratteristica esclusiva di noi esseri umani. Sebbene gli scimpanzé in genere preferiscano i gesti ai suoni, il loro scambio di idee è rapido quanto il nostro e riflette modelli culturali simili, rivela un nuovo studio.

Monitorando la tempistica dei gesti nelle comunità di scimpanzé selvatici dell’Africa orientale, un team internazionale di ricercatori ha scoperto che le risposte arrivano dopo pause fino a un secondo. Alcune reazioni sono state quasi immediate, con gli scimpanzé che si interrompevano a vicenda proprio come faremmo noi durante un’accesa discussione.

“Abbiamo scoperto che i tempi dei gesti degli scimpanzé e dei turni di conversazione negli esseri umani sono molto simili e rapidi, suggerendo che meccanismi evolutivi simili guidano queste interazioni sociali e comunicative”. È chiaro L’autore principale dello studio, Jal Badihi, è un etologo animale dell’Università di St Andrews nel Regno Unito.

Ciò significa che il modo in cui comunichiamo probabilmente è nato all’inizio della nostra storia evolutiva, prima che gli esseri umani si separassero dagli scimpanzé, i nostri parenti viventi più prossimi, milioni di anni fa.

Esaminando più di 8.500 esempi di gesti di 252 singoli scimpanzé, Badihi e i suoi colleghi hanno visto non solo modelli simili di comunicazione umana nelle attività degli scimpanzé, ma riflettevano anche differenze nella comunicazione tra le loro culture.

“Abbiamo osservato poche differenze tra le diverse società di scimpanzé, il che corrisponde ancora una volta a ciò che vediamo negli esseri umani dove ci sono lievi differenze culturali nel ritmo della conversazione: alcune culture hanno parlanti più lenti o più veloci”. Lui dice buon senso.

I ricercatori hanno notato che lo scimpanzé Kanyawara in Uganda sembra parlare più velocemente rispetto allo scimpanzé Sonso che vive nella vicina foresta di Budongo.

“Negli esseri umani, sono i danesi che rispondono ‘più lentamente’, e negli scimpanzé orientali, questo è il caso della comunità Sonsu in Uganda”. Lui dice Catherine Hoppeter è una primatologa dell’Università di St Andrews.

Ricerca precedente I ricercatori hanno identificato altre somiglianze nei modi in cui comunichiamo. Proprio come le nostre parole formano frasi per impartire significato, ad esempio, anche gli scimpanzé combinano gesti brevi e usati di frequente per formare sequenze di significato più lunghe.

I ricercatori vogliono saperne di più su ciò che questi scimpanzé si dicono tra loro e sospettano che molti di questi segnali possano essere richieste. I ricercatori hanno già identificato 58 diverse versioni dei segnali “giochiamo” utilizzati dagli scimpanzé in natura.

“La comunicazione aiuta gli scimpanzé a evitare i conflitti e a coordinarsi tra loro. I loro gesti consentono loro di comunicare a breve distanza per raggiungere obiettivi sociali in un dato momento”, afferma Badihi. Raccontare Agenzia di stampa palestinese.

“Pertanto, uno scimpanzé può segnalare a un altro che vuole cibo, e l’altro può offrirgli del cibo o, se si sente meno generoso, può rispondere segnalando di andarsene.”

In Una nota Uno scimpanzé di nome Monica si allungò dopo una lotta fisica con un altro scimpanzé di nome Ursus. Ursus ha risposto con una mano rassicurante, spiegando come questi gesti potessero essere utilizzati per riportare l’armonia.

Sebbene esistano molte differenze evidenti tra il linguaggio degli scimpanzé e quello umano, regole simili sembrano sostenere entrambi i sistemi.

“Ancora non sappiamo quando queste strutture di conversazione si siano evolute, o perché”, Lui dice “Per rispondere a questa domanda, dobbiamo esplorare la comunicazione tra specie lontanamente imparentate, in modo da poter determinare se questi tratti sono caratteristici delle scimmie o tratti che condividiamo con altre specie sociali, come elefanti o corvi”.

Questa ricerca è stata pubblicata in Biologia attuale.