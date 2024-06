Gli utenti di Steam hanno speso 19 miliardi di dollari in giochi a cui non avevano mai giocato prima

Una volta trovati un paio dei tuoi giochi preferiti, la tendenza è quella di tenerli e rinunciare a tutti gli altri. Quante volte hai finito Baldur’s Gate 3, Fallout New Vegas o uno qualsiasi degli altri classici accoglienti? OK. Ora guarda il tuo vapore Libreria e conta il numero di giochi che non hai mai aperto prima. Ho l’intera collezione Stalker, Disco Elysium e il remake di Half-Life di Black Mesa, tutti seduti lì come cuccioli con gli occhi umidi nella vetrina di un negozio di animali. Forse ti starai chiedendo quanto valgono tutti questi giocattoli intatti. Ebbene, sulla base di una nuova ricerca condotta da PCGamesN e SteamIDFinder, è più o meno equivalente al PIL del Nicaragua.

Non l’ho ancora comprato, ma so che Elden Ring Shadow of the Erdtree rimarrà a lungo sul mio mucchio di vergogna di Steam. I giochi di ruolo rappresentano il peggior ROI nella mia libreria personale: quando acquisti qualcosa di così grande come The Witcher 3 o Dragon Age, la vita si mette in mezzo e, prima che tu te ne accorga, quei giochi restano lì, non amati, per settimane, mesi o… anni. Abbiamo analizzato i numeri e scoperto approssimativamente quanto hanno speso gli utenti Steam per giochi non aperti e inutilizzati. È molto spaventoso.

Di tutti gli account Steam registrati nel mondo, ne esistono solo il 10%, ovvero circa 73 milioni SteamIDFinderBanca dati, pubblica. Sulla base dei dati di questi calcoli, calcoliamo che in totale ci sono circa 1,9 miliardi di dollari / 1,4 miliardi di sterline di giochi acquistati e mai giocati nemmeno una volta. Moltiplicandolo per dieci, per tenere conto di quasi tutti i profili non pubblici di Steam, si arriva a 19 miliardi di dollari, più del PNL di Nicaragua, Niger, Ciad o Mauritius.

Sto cercando di pensare a cosa comprerei con 19 miliardi di dollari. Forse è sufficiente acquistare una licenza di Half-Life da Valve, finanziare lo sviluppo della mia copia di Half-Life 3, quindi scaricarla da Steam e non giocarci mai. La prossima volta che guardi la tua libreria e non sei sicuro di provare finalmente uno dei giochi a cui non hai mai giocato, immagina quell’enorme pila di banconote da un dollaro, seduta lì, senza fare nulla, perduta. Probabilmente Lui è La volta in cui finalmente ho giocato a TimeShift…

