Gli utenti Fitbit sono estremamente delusi dal fatto che Fitbit sia diventata una filiale di Google

Dal completamento dell’acquisizione nel 2021, la trasformazione di Fitbit in una filiale di Google ha significato in gran parte ridimensionare le funzionalità e concentrarsi sul ruolo di Google nel portare le persone all’app Fitbit. Gli utenti di lunga data si sono riversati su Fitbit, a volte su richiesta di Fitbit, per condividere centinaia di reclami sui recenti cambiamenti. Tuttavia, Google è stata per lo più insensibile al feedback dei clienti.

L’arresto dell’applicazione Web fa arrabbiare gli utenti

A giugno, Google ha annunciato che avrebbe interrotto la dashboard online di Fitbit.com. Dopo l’8 luglio, gli utenti che cercano funzionalità simili a quelle offerte dall’app Web dovranno scaricare l’app mobile Fitbit. In un forum della comunità Fitbit, ha detto un rappresentante dell’azienda Certo I “dettagli e la registrazione delle loro attività, alimentazione, sonno e peso” degli utenti avrebbero dovuto rimanere disponibili tramite l’app. Tuttavia, questo cambiamento ha causato disagi agli utenti che preferivano o avevano bisogno di accedere a tali dati su uno schermo più grande rispetto a un telefono. Peggio ancora, l’app non dispone di alcune funzionalità del pannello di controllo online, come la registrazione degli alimenti.

Nonostante questi evidenti inconvenienti per gli utenti, la necessità di cercare Fitbit su Google sembra essere stata il motore del cambiamento. Annunciando questa notizia sul forum della community, un rappresentante Fitbit ha dichiarato:

Oltre a decenni in cui Google è il migliore nel comprendere i dati, la nostra missione è quella di essere un team che unisce Fitbit e Google. L’integrazione del pannello Fitbit.com nell’app Fitbit fa parte di questa missione e ci consentirà di concentrarci su funzionalità che forniscono informazioni più preziose ai nostri utenti.

Google ha investito in Fitbit, che include piani per consentire agli abbonati premium di testare presto le funzionalità AI sperimentali di Fitbit. Google sta inoltre sviluppando un ampio modello linguistico per le nuove funzionalità di Fitbit a cui gli utenti sono costretti. Google spinge gli utenti a Fitbit già da un po’; Nel 2022, i dispositivi Fitbit hanno perso la capacità di sincronizzarsi con i computer.

Vale la pena notare che gli utenti Fitbit scontenti hanno maggiori probabilità di lamentarsi online. Tuttavia, vale la pena notare che l’annuncio di Fitbit è stato accolto con 1.523 risposte per lo più negative (al momento della stesura di questo articolo), con nuove risposte che continuano ad arrivare. un altro argomento Su un forum Fitbit che chiedeva di mantenere la dashboard web, questo forum ha ricevuto 601 voti positivi. Puoi trovare utenti arrabbiati su RedditAnche.

Le lamentele più comuni riguardano la perdita di funzionalità precedentemente disponibili.

“Il cambiamento è positivo, ma rimuovere le funzionalità chiave non lo è”, membro della comunità Seymourh86 libri nel mese di giugno. “A meno che tu non voglia che la gente vada dalla concorrenza…”

I commenti pubblicati questa settimana indicano che gli utenti non sono ricettivi al cambiamento. Ad esempio, DebL555 ha affermato oggi di essere “estremamente deluso e frustrato di non poter accedere al pannello di controllo del suo computer”. Ieri NessWeb ha definito il cambiamento una “decisione pessima”, aggiungendo:

È particolarmente terrificante per chiunque abbia una disabilità visiva o un problema di destrezza delle dita. Ed è comunque un male per tutti perché su uno schermo da 3 pollici non si riesce a vedere tanto quanto su un vero computer… Restituisci l’interfaccia web!!

Come ogni volta che si verificavano problemi con Fitbit dopo la sua acquisizione, si sono diffuse le teorie secondo cui Google sta peggiorando Fitbit per spingere le persone verso il Pixel Watch. Altri nel forum della community erano sconvolti perché ritenevano che Google ignorasse il feedback dei clienti Fitbit di lunga data.

A giugno, un utente di nome jessicabilasano ha scritto:

Spero che Fitbit non finisca come ogni altro acquisto di Google che si trasforma in un prodotto/azienda da incubo. Invece di rimuovere le cose che gli utenti apprezzano delle funzionalità Fitbit, perché Google non le migliora? Ascolta i tuoi clienti/consumatori.

Tuttavia, negli ultimi tempi non rispondere alle recensioni negative generali dei clienti è diventato comune per il marchio Fitbit.