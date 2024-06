Godspeed, Ed Stone, l’uomo che ci ha mostrato il sistema solare

STev Sinnott non ha mai dimenticato il giorno in cui Ed Stone gli permise di dare un nome alla luna. Era il 1980 e Sinnott era membro della squadra di navigazione di Viaggiatore 1 E Viaggiatore 2 La navicella spaziale, che aveva appena osservato Giove. Stone era lo scienziato del progetto Voyager: il portavoce della NASA per il capo del programma. Mentre la Voyager passava vicino al sistema gioviano, una delle navi scattò un’immagine – e poi diverse immagini – di un piccolo oggetto in orbita attorno al pianeta gigante a una velocità tale da completare più di un’orbita ogni giorno terrestre. Le sue dimensioni, velocità e altezza possono solo significare che era una luna.

Anche questa importante scoperta non significava che gente come Sinnott avesse tempo libero per presentarsi nell’ufficio di Stone, così il giovane ingegnere attese che il capo progetto facesse uno dei suoi frequenti tour a piedi degli hangar della Voyager, poi si avvicinò a lui con un messaggio aveva intenzione di inviare Unione Astronomica Internazionale (IAU)– Che cataloga i nuovi oggetti spaziali e approva il nome che l’oggetto porterà. Sinnott porse a Stone la lettera di un paragrafo e attese mentre il grande scienziato la leggeva.

“Conosci il periodo orbitale?” Stone mi ha chiesto quando sarebbe stato finito, secondo una conversazione che ho avuto con Sinnott mentre stavo scrivendo il libro Viaggio dopo Celine.

“Circa 18 ore”, rispose Sinnott, consegnando sessanta pagine di calcoli.

“La sua taglia?”

“Circa 60 miglia.”

“salire?”

“Centotrentottomila miglia.”

Stone rilesse la lettera e poi esaminò nuovamente i conti. “Beh, sembra che tu abbia trovato una luna”, disse alla fine con un sorriso.

Sinnott si riprese, inviò la sua lettera all’Unione Astronomica Internazionale e alla fine ricevette una risposta con un elenco di nomi mitologici che avrebbe potuto scegliere per la Luna. Si stabilì a Tebeuna ninfa del dio greco Zeus e del dio romano Giove, e così il sistema solare divenne un po’ più grande.

vietare-Morto il 9 giugno 2024, che per ragioni sconosciute ha 88 anni, dopo mezzo secolo a capo del programma Voyager, sa essere molto generoso con le sue lune. I suoi viaggiatori alla fine lo avrebbero scoperto 48 di loroOrbita attorno ai quattro pianeti giganti gassosi – Giove, Saturno, Urano e Nettuno – nonché ad anelli precedentemente sconosciuti o anelli parziali attorno a Giove, Urano, Nettuno e ai vulcani sulla luna gioviana Io. Lanciate nel 1977, le due sonde sono attualmente oltre i confini del sistema solare stesso, viaggiano nello spazio interstellare, continuano a fare scienza, continuano a inviare dati, sono sopravvissute all’uomo che le ha incontrate, le ha volate e le ha osservate per la maggior parte del loro tempo. vite. Una campagna impressionante, fino al suo ritiro nel 2022.

“Ed Stone è stato un pioniere che ha osato fare grandi cose nello spazio. Era un caro amico per tutti coloro che lo conoscevano e un caro mentore per me personalmente”, ha affermato Nicola Fox, amministratore associato della direzione della missione scientifica presso il quartier generale della NASA. Washington. In un comunicato ufficiale. “Ed ha portato l’umanità in un tour planetario del nostro sistema solare e oltre, inviando la NASA dove nessun veicolo spaziale era mai giunto prima.”

Nel 1966, gli astronomi della NASA studiando le orbite dei quattro esopianeti scoprirono che 13 anni dopo, nel 1979, i mondi avrebbero formato un allineamento netto, scendendo in un allineamento ogni 176 anni che avrebbe consentito la presenza di un singolo pianeta. Una nave – o meglio ancora un paio di navi – per visitarle tutte insieme. Ciò ha dato all’agenzia spaziale 11 anni per inventare, costruire e lanciare le navi, per non parlare di ottenere l’approvazione e il finanziamento per loro in primo luogo. Durante i primi sei anni del progetto le cose andarono in modo irregolare, e così nel 1972, Laboratorio di propulsione a getto (JPL), a Pasadena, in California, che stava supervisionando la missione, consegnò le redini della Voyager a Stone, allora un fisico di 36 anni. È stata una scelta intelligente e una scommessa calcolata.

Per saperne di più: Il lancio dello Starliner è una grande vittoria per la NASA

Stone si unì al California Institute of Technology, che cogestì il Jet Propulsion Laboratory con la NASA, nel 1964, per studiare le radiazioni spaziali. Ha lavorato a diverse missioni spaziali per la NASA, ma non ha ancora ricoperto una posizione di leadership. Tuttavia, gli ufficiali della NASA riconobbero la sua intelligenza originale; Ancor prima di entrare al Caltech, collaborò con il Dipartimento della Difesa per progettare un satellite spia che fotografò la Terra e, come bonus di ricerca, misurò il vento solare – il flusso di particelle cariche che fluisce dal Sole – che aiutò a determinare la causa della fotografia. . Il film a bordo della navicella spaziale era sempre sfocato a causa delle tempeste attive. Questo tipo di talento era ciò di cui la Voyager aveva bisogno, ma non si sapeva se Stone avesse le capacità di leadership necessarie per gestire il programma. Si scopre che l’ha fatto.

Stone ha contribuito a garantire i finanziamenti e a guidare l’ingegneria per il progetto Voyager, anche sottolineando ripetutamente sia ai legislatori che agli ingegneri che se la NASA non avesse approfittato dell’allineamento planetario adesso, avrebbe dovuto aspettare fino al 2153 per il suo prossimo anno. sparo. Alla fine, entrambi i veicoli spaziali decolleranno in tempo, con la Voyager 2 che lascerà per prima la piattaforma di lancio della Florida. Il 20 agosto 1977E la Voyager 1 – che avrebbe dovuto volare un po’ più velocemente e su un percorso leggermente più breve e quindi raggiungere prima Giove –Il 5 settembre 1977.

Anche allora, non c’era alcuna garanzia che il budget della NASA avrebbe sostenuto le visite ai quattro pianeti nel corso di più di 10 anni, e Giove e Saturno erano, ufficialmente, gli unici mondi nell’itinerario della navicella spaziale. In questa situazione, Stone decise di buttare via una delle sue navi. Quando la Voyager 1 raggiunse Saturno, cambiò la sua traiettoria in modo da oscillare sotto il pianeta con gli anelli e poi volare in alto, mettendola sulla rotta per un sorvolo della gigantesca luna di Saturno, Titano, un mondo coperto da una fitta foschia di metano organico e metano organico. gas. L’etano affascina gli scienziati da molto tempo. Ma una volta mantenuta quella traiettoria, la navicella spaziale non avrà abbastanza carburante a bordo per invertire la rotta, quindi si solleverà e uscirà dal piano del sistema solare.

La Voyager 2, che ha superato anche Giove e Saturno, continuerà a volare nella pianura e potrà avvicinarsi a Urano e Nettuno se ci sarà la volontà e il portafoglio per consentire le missioni. Mentre Stone si occupava della sua navicella spaziale, gli ufficiali della NASA spendevano il loro budget e alla fine ottenevano i finanziamenti per continuare il volo della Voyager 2. Il 28 gennaio 1986, lo stesso giorno in cui la navetta Challenger esplose, la Voyager 2 superò Urano. studio La luna più grande del pianeta, con la scoperta di 11 nuove lune e la mappatura dei suoi fragili anelli. Il 25 agosto 1989, la nave volò vicino a Nettuno, scoprendo due lune nuove, cinque minuscoli anelli e un livido nell’atmosfera delle dimensioni della Terra, noto come la Grande Macchia Oscura: un’enorme tempesta, con venti che raggiungevano 1.600 miglia all’ora. Geyser ghiacciati sono stati scoperti anche su Tritone, luna di Nettuno. La Voyager 2 rimane l’unica nave ad aver visitato entrambi i mondi.

Anche allora, il viaggio della Voyager non era finito, e nemmeno Stone. I veicoli spaziali sono alimentati da generatori termici radiativi, in grado di fornire energia per 50 anni o più, e sebbene vengano rimandati sulla Terra con un segnale di potenza inferiore rispetto a quello della lampadina di un frigorifero, possono continuare il loro lavoro rapidamente fino al bordo del sole. . Ordina e poi esci. La Voyager 1 è entrata nello spazio interstellare Il 25 agosto 2012e ora più di 15 miliardi di miglia (24 miliardi di km) dalla Terra. La Voyager 2 ha lasciato il sistema solare Il 5 novembre 2018che è più di 12,5 miliardi di miglia. (20 miliardi di chilometri). Entrambi i veicoli continuano a sussurrarci con voce rauca.

Per saperne di più: Sta arrivando una “parata di pianeti”. Ecco come guardare questo spettacolo di Sky

Stone sarà caratterizzato come qualcosa di più di un semplice viaggiatore. È stato direttore del Jet Propulsion Laboratory dal 1991 al 2001, e ne era il timone quando Veicolo spaziale di soggiorno– Il primo rover su Marte – è atterrato sul Pianeta Rosso nel 1997. TotaleÈ stato investigatore principale in nove missioni della NASA e co-investigatore in altre cinque.

Tuttavia, è “Voyagers” ciò per cui è meglio conosciuto. È noto che le navi trasportano tronchi d’oro, creati da un’altra leggenda spaziale perduta, Carl Sagan. Se una civiltà aliena trovasse la navicella spaziale e ascoltasse le registrazioni su un semplice giradischi – lo stato dell’arte della Terra al momento del lancio – vedrebbe 119 immagini del nostro pianeta, ascolterebbe saluti in 55 lingue e 27 selezioni di musica, tra cui giavanese, giapponese, cinese e peruviana; Campioni di Bach, Mozart e Beethoven; Oltre a “Johnny B. Goode” di Chuck Berry e “Melancholy Blues” di Louis Armstrong e la sua band Hot Seven.

Nel 1978Quando i viaggiatori erano ancora nuovi e Stone era ancora relativamente giovane, annunciato Saturday Night Live Che una civiltà aliena ha intercettato le navi, ha riprodotto registrazioni e ha inviato un messaggio di quattro parole – un messaggio che sarebbe apparso su un modello della copertina di quella settimana della rivista Time, mostrato dal conduttore Steve Martin. Le quattro parole erano: “Invia più Chuck Berry”.

La storia non riporta se Ed Stone stesse guardando quella notte, ma col passare del tempo probabilmente vide il disegno e rise. E poi è tornato al lavoro. La nave Voyager stava ancora volando, il che significava che stava ancora funzionando. Ha continuato così negli ultimi due anni della sua vita. E ora le sue navi, gli emissari interstellari dell’umanità, salpano senza di lui. Buona fortuna, Ed Stone.