Google conferma Pixel 9 Pro Fold con un video teaser

Google ha confermato in un video teaser che la sua prossima linea di smartphone include un nuovo modello pieghevole. L’azienda ha definito Pixel 9 Pro Fold un “telefono pieghevole progettato per l’era Gemini” nel suo tweet promozionale e si è concentrata anche sul suo chatbot AI nel video. Similmente al Pixel 9 Pro non pieghevole, anche questo modello ha un notch prominente per la fotocamera. Le sue lenti sono disposte verticalmente vicino a un lato del telefono, quindi la sporgenza della fotocamera è per lo più lì e non occupa l’intera larghezza del dispositivo piegato.

Sebbene Google non abbia ancora rivelato ufficialmente il modello, è emersa una fuga di notizie precedente, per gentile concessione di Autorità AndroidGoogle ha già rivelato molti dettagli sui prossimi modelli Pixel 9. La National Communications Commission (NCC) di Taiwan ha caricato una gallery di ciascun telefono – Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold – nei suoi archivi. Alcune di queste immagini mostrano il 9 Pro Fold aperto, mostrando come Google abbia spostato la sua fotocamera selfie sul display interno per un campo visivo più ampio. Il modello sembra anche avere una piega ridotta sullo schermo, che misura 250 mm o poco meno di 10 pollici.

Le perdite di NCC hanno rivelato che anche i prossimi dispositivi avranno bisogno di caricabatterie più grandi. Le velocità di ricarica sono generalmente più veloci rispetto ai modelli precedenti in base ai test dell’agenzia, sebbene Pixel 9 Pro Fold sia stato il più lento di tutti. Potremo confermare questi dettagli quando Google lancerà i suoi nuovi smartphone al prossimo evento Made by Google, che si terrà il 13 agosto.