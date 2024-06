Gordon Ramsay condivide il terribile incidente in bicicletta e difende l’uso del casco dopo una fuga fortunata

Lo chef pluristellato Gordon Ramsay ha condiviso la sua esperienza di un brutale incidente in bicicletta al quale è sopravvissuto per un pelo. Il famoso chef ha raccontato in dettaglio l’incidente accaduto nel Connecticut mentre era in giro in bicicletta. Ha postato la notizia sul suo account Instagram, descrivendo l’accaduto in un video che mostrava anche le conseguenze dell’incidente. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi, come ossa rotte o legamenti strappati, ad eccezione di alcune gravi contusioni. Gordon Ramsay ha condiviso la sua esperienza dopo un brutto incidente in bicicletta in un video su Instagram.

Gordon Ramsay racconta un incidente in bicicletta

Il conduttore di Kitchen Nightmares è andato su Instagram per condividere la notizia del suo incidente in bicicletta in un video sul suo account ufficiale. Il video inizia con Gordon che saluta i suoi follower dicendo: “Ciao ragazzi, sono Gordon. Vorrei condividere un messaggio molto importante con tutti voi. Sapete quanto amo il ciclismo, il triathlon e l’Ironman”. [races] Ecc. Purtroppo questa settimana ho avuto un brutto incidente che mi ha davvero scosso e sinceramente sono fortunato ad essere qui.

Parlando del suo trattamento, lo chef 57enne ha detto di essere stato curato al Lawrence + Memorial Hospital di New London, nel Connecticut. Ha sottolineato l’importanza di indossare il casco e ha esortato le persone a indossare il casco. “Non mi interessa quanto sia breve il viaggio. Non mi interessa… Questi caschi costano, ma sono così importanti che anche per un viaggio breve un bambino deve indossare un casco.” Il casco ha avuto un ruolo cruciale nel salvargli la vita durante l’incidente.

Leggi anche: Barron Trump frequenterà l’Università della Pennsylvania? Le proteste filo-palestinesi influenzano la scelta del college

Ramsay esprime la sua gratitudine: “Fortunato di essere qui”.

Il proprietario del ristorante ha espresso la sua gratitudine per non aver riportato ferite gravi, ad eccezione di un grosso livido viola sullo stomaco che ha mostrato nel video. “In questo momento, sono fortunato a essere qui. Sto male. È stata una settimana brutale. Ne ho abbastanza”, ha detto The Guardian, le mani dello chef erano visibilmente tremanti nel video mentre condivideva l’informazione con i suoi 17 milioni di follower, ha raccontato che il brutto incidente in bicicletta lo ha completamente scosso e ha rassicurato i suoi fan sulla sua salute mentre sottotitolava il video, dicendo: “Sto bene e non mi sono rotto nessuna ossa né ho sofferto. nessuna ferita grave, ma sono un po’ ammaccato e sembro una patata viola.”

I fan hanno espresso la loro preoccupazione e gli hanno augurato una pronta guarigione, con un utente che ha scritto: “Sono sollevato che tu sia vivo. Per favore, riposati un po’. Nessuna ripresa per programmi TV. Quel livido è grande. Deve essere ancora molto dolorante. Le tue mani non tremavano ancora.

Un altro utente ha scritto: “Secondo noi Gordon, prenditi il ​​tempo di cui hai bisogno per guarire. Ma soprattutto, buona festa del papà e sollevato di poter trascorrere un altro giorno con la tua preziosa famiglia. Un terzo utente desiderava uno “chef a recupero rapido”.