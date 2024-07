Guadagni del secondo trimestre 2024 di McDonald’s (MCD).

Guadagni azionari: $ 3,07 previsti

$ 3,07 previsti reddito: 6,61 miliardi di dollari attesi

Le azioni della catena di hamburger sono scese del 15% da inizio anno, alimentate dalle preoccupazioni degli investitori sulla salute sia della spesa dei consumatori che del settore della ristorazione.

I dirigenti di McDonald’s hanno avvertito che i ristoranti stanno lottando per un piccolo gruppo di clienti, molti dei quali stanno proponendo pasti più costosi per rubare quote di mercato. Negli Stati Uniti, nell’ultimo mese, McDonald’s ha proposto un pasto da 5 dollari per attirare nuovo traffico; Lunedì la società ha dichiarato di voler estendere l’annuncio alla sua organizzazione statunitense.

Ma questi sconti sono entrati in vigore solo alla fine del secondo trimestre della catena. Wall Street prevede che l’azienda riporterà vendite stabili negli Stati Uniti nello stesso periodo, secondo le stime di Street Account. Un anno fa, le vendite nazionali di McDonald’s nello stesso negozio sono aumentate del 10,3%, spinte dalla pubblicità virale con la mascotte Grimace.

Al di fuori degli Stati Uniti, è probabile che McDonald’s vedrà ancora un calo delle vendite legato al boicottaggio in Medio Oriente. All’inizio del secondo trimestre, la società ha acquisito 225 ristoranti gestiti dal suo affiliato israeliano.