Guarda il lancio del razzo Firefly Aerospace Noise of Summer – NBC Los Angeles

Aggiornamento (20:31): il lancio previsto per martedì è stato posticipato. La storia originale appare di seguito.

I californiani del sud e altri osservatori del cielo negli Stati Uniti occidentali potrebbero essere in grado di vedere il razzo Alpha di Firefly Aerospace martedì sera quando decollerà al largo della costa della contea di Santa Barbara.

La finestra di lancio, parte della missione “Summer Noise”, inizialmente prevista per lunedì, aprirà alle 21:03 PT presso la stazione spaziale Vandenberg, a circa 160 miglia a nord-ovest del centro di Los Angeles. I raggi del sole al tramonto potrebbero illuminare il pennacchio di scarico del razzo contro un cielo scuro, fornendo potenzialmente una vista di una vasta area degli Stati Uniti occidentali durante il lancio del razzo. Sorge sull’Oceano Pacifico.

Questa mappa mostra la visibilità del lancio della missione Noise of Summer di un razzo Firefly Alpha dalla base spaziale di Vandenberg.

A volte lo sono i razzi lanciati dalla base e i loro pennacchi di scarico Visibile a centinaia di chilometri di distanza Quando i razzi volano lungo la costa, se il cielo è sereno. I lanci dopo il tramonto e prima dell’alba di solito offrono le migliori viste, poiché il missile riflette i raggi del sole contro il cielo scuro.

Il sole tramonterà martedì alle 20:08 a Los Angeles.

Clic Qui Per la copertura in diretta con Firefly e NASA Spaceflight.com.

Il lancio sarà la quinta missione del razzo Alpha e avverrà sei mesi dopo il suo ultimo volo. Il lancio previsto per lunedì è stato annullato a causa di un problema con l’attrezzatura di lancio da terra.

La missione scientifica Summer Noise Earth lancerà otto piccoli satelliti a forma di scatola dal razzo Alpha alto 95 piedi, che ha effettuato il suo primo volo di prova nel settembre 2021. I cubesat sono stati selezionati come parte della CubeSatellite Launch Initiative della NASA, che è stata creata per contribuire a fornire un percorso verso lo spazio per i satelliti sviluppati nei college, università e organizzazioni no-profit americane.

Sono stati costruiti due satelliti per funzionare in coppia e migliorare la navigazione relativa tra i veicoli spaziali in orbita. L’obiettivo è affrontare il problema del crescente affollamento dei satelliti in orbita.

Clic Qui Per saperne di più sugli otto satelliti.