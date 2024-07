Guarda l’incontro tra la Luna e Saturno nel cielo notturno il 23 luglio

Saturno è tornato. Il sesto pianeta dal Sole e il secondo pianeta più grande del sistema solare è in cima alla lista dei desideri della maggior parte degli astrofili. A luglio sorge poco prima di mezzanotte e diventa alta a sud prima dell’alba, ma ci sono due notti in questo mese in cui la Luna gibbosa calante visita il pianeta noto come pianeta con gli anelli.

Trova un luogo con una buona visuale in basso verso l’orizzonte orientale e raggiungilo intorno alle 11:00 EST di martedì 23 luglio. Vedrai una Luna illuminata al 90% leggermente più in alto nel cielo e a destra della Luna. Saturno Se vuoi vedere il sorgere della luna, dovresti arrivare circa 30 minuti prima.

La sera successiva, mercoledì 24 luglio, i due mondi appariranno nuovamente vicini. Questa volta la Luna illuminata all’81% sarà nel cielo, a sinistra di Saturno. La luna sorgerà intorno alle 23:00 EST (anche se controlla l’ora esatta). Alba lunare Dove sei).

In entrambe le occasioni, Saturno e la luna Sarà visibile sullo sfondo stelle Seguace Acquario Dal Nord America, i due appariranno a circa 10 gradi di distanza l’uno dall’altro.

Tuttavia, coloro che vivono in alcune parti dell’Asia e dell’Africa lo faranno Vedi la luna Attraversando Saturno per nasconderlo per qualche ora, secondo nel cielo I residenti dell’Africa orientale, del Madagascar, dell’India meridionale e orientale, dell’Indonesia nordoccidentale, della maggior parte del Sud-est asiatico, della Cina e della Mongolia vedranno Saturno scomparire dietro la Luna per alcune ore.

Questa occultazione e congiunzione sono, ovviamente, un’illusione della linea di vista. La Luna è, in media, a circa 238.855 miglia (384.400 chilometri) dalla Terra. Terra Secondo NASA . Saturno è a circa 832 milioni di miglia (1.340 milioni di km) di distanza da noi in questi giorni specifici. Questi eventi celesti si verificano solo dal punto di vista della Terra.

Quando la luminosa luna gibbosa calante sorgerà a est nella tarda serata di martedì 23 luglio, nelle Americhe, il punto giallo di Saturno si solleverà circa del diametro di un pugno in basso a sinistra (o 10 gradi rispetto al suo est celeste). . (Credito immagine: Chris Vaughan/Notte stellata)

Un’altra conseguenza del nostro cambio di prospettiva Sistema solare Questo è quanto di Saturno possiamo vedere attualmente. Saturno è ora quasi completamente illuminato mentre si avvicina alla sua opposizione annuale l’8 settembre, quando la Terra si trova nel mezzo il Sole E Saturno. In questo caso, Saturno apparirà nella sua forma più grande, luminosa e migliore, anche se quest’estate qualsiasi momento è il momento ideale per osservarlo.

Tuttavia, l’occhio nudo o un binocolo non saranno sufficienti per vedere gli anelli di Saturno. Per vederlo avrai bisogno di un telescopio, e anche un piccolo telescopio rifrattore da 50 mm è sufficiente per vederne la struttura degli anelli.

