Guerra in Ucraina: un attacco aereo russo lascia 100.000 persone senza elettricità

Commenta la foto, Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 24 dei 27 droni russi che hanno partecipato agli attacchi nella notte tra il 5 e il 6 luglio (foto d’archivio)

autore, Vitaly Shevchenko e Tom MacArthur

Ruolo, Monitoraggio BBC e BBC News

7 ore fa

Un attacco russo a un impianto energetico in Ucraina ha provocato un’interruzione di corrente per 100.000 persone nella regione di Sumy, nel nord-ovest del Paese.

L’operatore nazionale della rete elettrica Okrinergo ha dichiarato che sono in corso i lavori per ripristinare l’elettricità, dopo gli scioperi che hanno causato interruzioni di emergenza per i consumatori nella città e nella regione di Sumy, che si trova al confine con la Russia.

Non ci sono notizie di vittime o danni tranne che per l’impianto energetico, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters.

La Russia continua a colpire gli impianti energetici in tutta l’Ucraina, spesso facendo precipitare il Paese in lunghe interruzioni di corrente mentre le persone sopportano condizioni estive torride senza acqua corrente, aria condizionata o attrezzature mediche salvavita.

Commenta la foto, La madre ucraina Marina Tkalich bacia il suo bambino di 2 mesi durante un’interruzione di corrente a giugno.

La compagnia energetica nazionale “Ukrinergo” afferma che solo negli ultimi tre mesi l’Ucraina ha perso nove gigawatt della sua capacità di produzione di energia, poiché ha perso tutti i suoi impianti termici a causa di operazioni ostili e tutti i siti idroelettrici hanno subito danni a causa di droni o attacchi missilistici.

Ciò è sufficiente per fornire energia elettrica a tutti i Paesi Bassi durante le ore di punta del consumo, e più di un terzo dell’energia che l’Ucraina aveva prima dell’inizio della piena invasione russa nel febbraio 2022, secondo l’operatore della rete nazionale. READ Il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato accusato di aver ricevuto tangenti

La Polonia sta spostando la sua eccedenza di elettricità in Ucraina per aiutarla a far fronte agli scioperi russi, ma la compagnia elettrica ucraina ha programmato interruzioni di corrente per tutto il giorno in tutto il paese poiché la produzione nazionale di elettricità e le importazioni di elettricità non riescono a coprire il deficit.

Maria Tsatorian di Okrinergo ha detto alla BBC di essere consapevole che gran parte della rabbia era diretta alla sua azienda per aver tagliato l’elettricità così frequentemente e per un periodo di tempo così lungo e ad un numero così elevato di clienti. Ma lei dice che non c’è altra opzione.

“Siamo in guerra. Il settore energetico è uno degli obiettivi dei terroristi russi. Il motivo è chiaro: tutte le nostre vite, tutta la nostra civiltà, si basano sull’elettricità”, afferma.

“Questo è il prezzo che paghiamo per la libertà.”

Nel frattempo, le difese aeree ucraine hanno abbattuto 24 dei 27 droni Shahed lanciati dalla Russia nella notte tra il 5 e il 6 luglio, ha riferito il comando dell’aeronautica militare su Telegram.