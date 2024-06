Guerra Israele-Hamas: gli ultimi commenti di Netanyahu mettono alla prova la proposta di cessate il fuoco appoggiata dagli Stati Uniti

TEL AVIV, Israele (AP) – La possibilità di una proposta sostenuta dagli Stati Uniti Otto mesi di guerra a Gaza I commenti hanno scatenato la protesta delle famiglie degli ostaggi presi da Hamas dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere disposto solo ad accettare un accordo di cessate il fuoco “parziale” che non porrebbe fine alla guerra.

In un’intervista trasmessa domenica scorsa sul canale israeliano 14, un’emittente conservatrice e pro-Netanyahu, il leader israeliano ha osservato di essere “disposto a fare un accordo parziale – non è un segreto – che ci restituirà alcune persone”. Altri 120 ostaggi nella Striscia di Gaza. “Ma siamo impegnati a continuare la guerra dopo una pausa per raggiungere l’obiettivo di eliminare Hamas. Non sono pronto a rinunciarvi.”

I commenti di Netanyahu non si discostano in modo drammatico da quanto aveva detto in precedenza riguardo ai termini dell’accordo. Arrivano in un momento critico, poiché Israele e Hamas sembrano allontanarsi ulteriormente nell’ultimo piano di cessate il fuoco, e potrebbero rappresentare un’altra battuta d’arresto per i mediatori che cercano di porre fine alla guerra.

Le opinioni di Netanyahu erano esattamente opposte DEFINIZIONI DI CONTRATTO Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha descritto il piano alla fine del mese scorso come un piano israeliano e alcuni in Israele lo chiamano “l’accordo di Netanyahu”. I suoi commenti possono Mettendo ulteriormente a dura prova le relazioni di Israele con gli Stati UnitiIl suo principale alleato, ha lanciato un’importante spinta diplomatica per una recente proposta di cessate il fuoco.

Un piano in tre fasi rilascerebbe i restanti ostaggi in cambio di centinaia di palestinesi imprigionati da Israele. Ma comunque Persistono litigi e sfiducia Su come sta andando l’accordo tra Israele e Hamas.

Hamas ha insistito che non rilascerà gli ostaggi rimasti finché non ci sarà un cessate il fuoco permanente e il completo ritiro delle forze israeliane da Gaza. Quando Biden ha annunciato l’ultimo piano, ha affermato che includeva entrambi.

Ma Netanyahu dice che Israele è ancora determinato a distruggere le capacità militari e di governo di Hamas, e non effettuerà mai più un attacco stile 7 ottobre. Un ritiro completo delle forze israeliane da Gaza lascerebbe il gruppo al controllo della regione e si riarmarebbe, con i vertici di Hamas e molte delle sue forze ancora intatte.

Netanyahu ha detto nell’intervista L’attuale fase della lotta sta giungendo al termineIsraele si prepara a inviare più truppe al confine settentrionale per contrastare il gruppo militante libanese Hezbollah, quale nuovo fronte di battaglia può aprirsi. Ma ha detto che questo non significa che la guerra a Gaza sia finita.

Lunedì, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha discusso delle tensioni lungo il confine libanese con Amos Hochstein, consigliere senior di Biden, durante il suo viaggio a Washington. Ha fatto eco al punto di vista di Netanyahu secondo cui la guerra a Gaza sta entrando in una nuova fase, che potrebbe influenzare altri conflitti con Hezbollah.

Israele è vicino all’eliminazione delle unità militari di Hamas nella città meridionale di Rafah e al mantenimento del “pieno controllo” del corridoio Filadelfia, una zona cuscinetto strategica al confine di Gaza con l’Egitto, ha detto il capo dell’esercito israeliano, il tenente generale Herzi Halevi. Israele afferma che il corridoio è pieno di tunnel utilizzati da Hamas per contrabbandare armi e altri rifornimenti. Il controllo di Israele sulla zona cuscinetto metterebbe fine a tutto ciò, ha detto Halevi.

Durante la fase iniziale di sei settimane del cessate il fuoco proposto, le due parti dovrebbero negoziare una seconda fase di accordo, che includerebbe il rilascio di tutti gli ostaggi rimanenti, compresi i soldati maschi, e il completo ritiro di Israele da Gaza, ha detto Biden. Il cessate il fuoco temporaneo diventa permanente.

Hamas teme che Israele riprenda la guerra una volta restituiti gli ostaggi più vulnerabili. Anche se così non fosse, durante la fase negoziale Israele potrebbe avanzare richieste che non fanno parte dell’accordo iniziale e che sono inaccettabili per Hamas – e poi riprendere la guerra quando Hamas le rifiuta.

I commenti di Netanyahu hanno rafforzato questa preoccupazione. Dopo la messa in onda, Hamas ha affermato che rappresentavano “una conferma inequivocabile del suo rifiuto” dell’accordo sostenuto dagli Stati Uniti. Supportato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

In una dichiarazione di domenica scorsa, dopo la lunga intervista televisiva di Netanyahu, un gruppo militante palestinese ha affermato che la sua posizione era “contraria” a quella che l’amministrazione americana aveva affermato di riconoscere Israele. La sua insistenza sul fatto che qualsiasi accordo includa un cessate il fuoco permanente e il ritiro di tutte le forze israeliane dalla Striscia di Gaza è “un imperativo per fermare l’evasione, l’inganno e i tentativi di Netanyahu di perpetuare una guerra di aggressione e distruzione. Il nostro popolo”.

Netanyahu è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e una dichiarazione dal suo ufficio afferma che Hamas si è opposta all’accordo. Ha detto che Israele non si ritirerà da Gaza finché non saranno restituiti tutti i 120 ostaggi.

Hamas ha accolto favorevolmente l’ampia spiegazione del piano statunitense, ma ha proposto quelli che ha definito “emendamenti”. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken, durante una visita nella regione all’inizio di questo mese, ha affermato che alcune delle richieste di Hamas erano “perseguibili” e altre no, senza fornire ulteriori spiegazioni.

Esistono sia Netanyahu che Hamas Un incentivo a continuare una guerra distruttiva Nonostante il prezzo devastante che ha causato ai civili a Gaza, in Israele cresce la rabbia per il fatto che gli ostaggi non sono stati restituiti e Hamas non è stata sconfitta.

Le famiglie degli ostaggi sono diventate impazienti nei confronti di Netanyahu, vedendo la sua riluttanza ad andare avanti con un accordo viziato da considerazioni politiche. Un gruppo che rappresenta le famiglie ha condannato i commenti di Netanyahu, che considerano il rifiuto da parte di Israele di una recente proposta di cessate il fuoco.

“Si tratta dell’abbandono di 120 ostaggi e di una violazione degli obblighi morali dello Stato nei confronti dei suoi cittadini”, si legge, sottolineando che Netanyahu è stato responsabile del ritorno di tutte le persone tenute prigioniere.

Domenica scorsa, Netanyahu ha ripetuto i suoi commenti dichiarazione Un “drammatico calo” delle esportazioni di armi dagli Stati Uniti ha ostacolato lo sforzo bellico. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha detto lunedì di non comprendere i commenti di Netanyahu e ciò che Biden aveva detto. Ritardato bombardamento pesante su una sola nave Preoccupazioni per gravi vittime civili.

“Poiché siamo impegnati per la sicurezza di Israele, ci sono altre armi che continuiamo a fornire a Israele come facciamo da molti anni”, ha detto Miller ai giornalisti a Washington. “Non vi è alcun cambiamento in questo.”

Nell’attacco transfrontaliero del 7 ottobre, i militanti guidati da Hamas hanno ucciso 1.200 persone e ne hanno catturate 250, tra cui donne, bambini e anziani. Decine di persone sono state liberate grazie a un accordo di cessate il fuoco temporaneo alla fine di novembre e dei 120 ostaggi rimasti, Israele afferma che un terzo sono morti.

Secondo il Ministero della Sanità, più di 37.000 palestinesi sono stati uccisi nella guerra di vendetta di Israele nel territorio governato da Hamas. Questo è un Crisi umanitaria E la maggior parte dei 2,3 milioni di abitanti del territorio sono stati sfollati.

Magdy ha riferito dal Cairo.

