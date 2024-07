Ha detto in privato a Jeffries e Schumer Biden che stava ferendo i democratici

Il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries e il leader della maggioranza al Senato Charles E. Schumer ha dichiarato in incontri individuali separati con il presidente Biden la scorsa settimana che continuerà a candidarsi per la capacità del Partito Democratico di controllare entrambe le camere del Congresso l’anno prossimo. Jeffries (DNY) ha incontrato Biden alla Casa Bianca giovedì sera e Schumer (DNY) sabato a Rehoboth Beach, Del. Negli incontri, i leader del Congresso hanno discusso le preoccupazioni dei loro elettori che Biden potesse perdere la maggioranza, offrendo ai repubblicani un percorso molto più semplice per approvare la legislazione. Quattro persone, che hanno parlato in condizione di anonimato per descrivere conversazioni private, hanno descritto gli incontri.

In una conversazione separata, una persona vicina a Biden ha detto direttamente al presidente che avrebbe dovuto porre fine alla sua candidatura, che secondo la persona era l’unico modo per preservare la sua eredità e salvare il Paese da un’altra era Trump. Biden ha risposto fortemente in disaccordo con questo punto di vista e dicendo che era il miglior candidato per sconfiggere Donald Trump. La persona ha parlato in condizione di anonimato per descrivere una conversazione privata.

I leader democratici hanno rilasciato brevi dichiarazioni dopo gli incontri in cui hanno riconosciuto solo quanto accaduto ma hanno detto poco o nulla sulla sostanza. Né la campagna di Biden né la Casa Bianca hanno fornito resoconti pubblici degli incontri.

Il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates ha detto che Biden sarà in cima alla lista degli incontri privati ​​con Schumer e Jeffries. “Il presidente ha detto a entrambi i leader che è il candidato del partito, che ha intenzione di vincere e che non vede l’ora di lavorare con entrambi per realizzare la sua agenda di 100 giorni per aiutare le famiglie che lavorano”, ha detto Bates in una nota.

Il deputato Adam Schiff (California), candidato democratico al Senato degli Stati Uniti in California e stretto alleato dell’ex presidente della Camera Nancy Pelosi (D-California), è diventato l’ultimo e più importante membro della Camera a fare appello a Biden mercoledì. gara In aggiunta alle sfide del presidente, mercoledì gli è stato diagnosticato il Covid-19, costringendolo a ridurre il programma della sua campagna. READ Identificato l'assassino del carrello della spesa della contea di Fairfax, trovato il corpo - NBC4 Washington

Anche prima del dibattito presidenziale del mese scorso, Biden ha inciampato ripetutamente, con sondaggi interni tra i democratici che mostrano il suo sostegno nei distretti chiave, inferiore ai livelli del 2020 con un margine significativo, secondo persone che hanno familiarità con i dati. La squadra di Biden sperava da tempo che il dibattito avrebbe aumentato quel numero, ma così non è stato.

“I sondaggi della Camera democratica non mostrano alcun cambiamento nella posizione del candidato al Congresso dopo il dibattito”, ha detto una persona a conoscenza dei dati, che ha parlato a condizione di anonimato perché non era autorizzata a parlare pubblicamente.

Al Senato, i democratici detengono una maggioranza di 51-49, ma il senatore democratico di lunga data. Joe Manchin III (W.Va.), recentemente diventato indipendente, non sta cercando di essere rieletto, il che significa che il GOP quasi certamente riprenderà il suo posto. Anche se i democratici vincessero ogni altro seggio contestato, il risultato sarà diviso 50-50: il che significa che qualunque partito vincerà la Casa Bianca controllerà il Senato, poiché il vicepresidente esprimerà il voto decisivo nella Camera.

Ciò ha preoccupato molti democratici al Senato, con Biden che segue Trump in diversi sondaggi statali teatro di battaglia in cui i candidati democratici al Senato continuano a guidare. – un sentimento che Schumer ha espresso a Biden durante il loro incontro. “Il presidente Schumer ha comunicato i commenti del suo caucus”, ha detto Alex Nguyen, portavoce del senatore.

Negli incontri privati ​​con ampi gruppi di legislatori, Biden ha rifiutato l’idea di perdere contro Trump o di danneggiare altri democratici, e ha citato i sondaggi come difesa, anche se non ha specificato quali dimostrano il suo punto. La gente ha spiegato questo. READ 40 La migliore decoder dvb t2 smart tv 2 del 2022 - Non acquistare una decoder dvb t2 smart tv 2 finché non leggi QUESTO!

Gli avvertimenti individuali di Jeffries e Schumer sono stati un messaggio sorprendente da parte dei leader del partito e riflettono una prospettiva desolante tra molti democratici dopo l’esibizione del dibattito di Biden. Quasi due dozzine di membri del Congresso hanno pubblicamente invitato Biden a ritirarsi dalla corsa, e diversi funzionari eletti condividono in privato questo sentimento.

Pelosi e l’ex presidente Barack Obama Le persone che hanno parlato dello stato della corsa negli ultimi giorni hanno espresso in privato preoccupazione per il percorso futuro del presidente, secondo persone che hanno seguito le loro conversazioni e che hanno parlato a condizione di anonimato perché i colloqui sono privati. Obama ha parlato con Biden dopo il dibattito, offrendo il suo sostegno come cassa di risonanza e consigliere personale al suo ex vicepresidente.

Negli ultimi giorni, Biden ha avviato uno sforzo energico, a volte combattivo, per ascoltare le preoccupazioni dei colleghi democratici, incontrando quasi cinque gruppi di parlamentari della Camera. Ha anche parlato in privato con i leader del partito, tra cui Pelosi e il deputato James E. Clyburn (SC).

Biden ha parlato al telefono venerdì con la deputata Suzanne Delfin (D-Wash.), presidente del Democratic Congressional Campaign Committee, che coordina le gare alla Camera del partito, secondo una persona a conoscenza della chiamata che ha parlato a condizione di anonimato. La conversazione è privata. Un portavoce del DCCC ha rifiutato di commentare.

Anche se il loro percorso per mantenere la maggioranza al Senato sembra traballante da tempo, i democratici vedono un percorso chiaro per riconquistare la Camera. I repubblicani ora controllano 220-213. Con Trump in testa a Biden nei sondaggi, i democratici temono che un’incapacità di riconquistare la Camera darebbe a Trump e all’ala di estrema destra del Partito repubblicano libero sfogo per rifare Washington. READ 40 La migliore padella pietra kasanova del 2022 - Non acquistare una padella pietra kasanova finché non leggi QUESTO!

Il giorno dopo l’incontro con Biden, Jeffries ha inviato una lettera ai colleghi democratici per riferire della conversazione, sottolineando di aver richiesto l’incontro.

“Nella mia conversazione con il presidente Biden, ho espresso in prima persona le prospettive e le conclusioni penetranti e sincere sul percorso da seguire che il caucus ha condiviso nel nostro recente periodo insieme”, ha scritto Jeffries.

Dopo il suo incontro di sabato, Schumer ha dichiarato in una dichiarazione: “Mi sono seduto con il presidente Biden questo pomeriggio in Delaware; Abbiamo avuto un buon incontro.

Negli ultimi giorni, anche i legislatori democratici e i massimi strateghi che lavorano sulla candidatura per la rielezione di Biden hanno espresso crescente preoccupazione per il fatto che il presidente non abbia un quadro completo dello stato della corsa. In particolare, temono che non abbia incontrato i sondaggisti della sua campagna, basandosi invece in gran parte sui consigli di un circolo sempre più ristretto di collaboratori di lunga data.

L’appello virtuale per nominare formalmente Biden settimane prima della Convenzione nazionale democratica del 19-22 agosto ha dato luogo a un dibattito sull’opportunità di procedere con la chiamata. Alcuni democratici sostengono che questo sia un passo necessario per garantire che i repubblicani non possano contestare la candidatura di Biden perché arriva troppo tardi; Altri lamentano che fosse uno stratagemma per confermare la sua nomina prima che i delegati si incontrassero.

Mercoledì, i copresidenti del comitato delle regole della convenzione hanno emesso una lettera in cui affermavano che avrebbe avuto luogo un appello virtuale, ma hanno promesso che non sarebbe stato affrettato e non sarebbe avvenuto prima del 1 agosto. L’annuncio è arrivato dopo alcuni parlamentari democratici. ha iniziato a protestare contro il processo e ha esortato il partito a dimettersi.