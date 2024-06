Hai fame dopo aver visto il film “L’Orso”? Questi ristoranti servono la cucina di Chicago a Washington, D.C

Per quanto riguarda la pizza profonda, ci sono pochi altri posti così popolari come DC Chi Bai, il cui proprietario Grant Thompson si innamorò della torta e poi imparò da solo a preparare la versione più soffice e ricca della regione in mezzo alla pandemia. Ora, i cartelli sopra il bancone da asporto nel suo modesto negozio a Capitol Heights e sul suo sito web non proclamano con modestia che sia “la migliore pizza profonda del DMV”, e Tim Carman di The Post è propenso ad essere d’accordo . Come ha scritto nella sua recensione del 2022: “Questa torta era un disco denso, perfettamente rotondo, e la sua crosta spessa e maestosa sembrava come le mura di un castello da scalare. La salsa, secondo la tradizione dei piatti fondi, veniva distribuita uniformemente sulla superficie e una fila di fette di peperoni sovrapposte formava una striscia fresca al centro del tortino, ogni cerchio diventava nero sulla parte della salsiccia esposta all’alto. Calore. il forno. Anche quella cosa aveva un peso, come il peso di una buona padella. Potresti Tatto “La qualità è nelle tue mani.”

Pizza della Barba On Capitol Hill non serve solo fette in stile Chicago (anche se si discute molto se la tipica fetta di Chicago sia un piatto profondo o una pizza in stile pub); Offrono anche la crosta sottile in stile newyorkese, lo stile "Nona" leggermente più denso e lo stile Detroit più denso. A seconda delle esigenze della pizza profonda, Della Barba realizza la sua crosta utilizzando farina di mais, che contribuisce in modo determinante a quella croccantezza e quel sapore caratteristici. Scegli il tuo stile, quindi scegli da un lungo elenco di condimenti, dai classici come peperoni e funghi cremini a opzioni più esotiche come cavolo carbonizzato e finocchio rasato – e sì, contiene anche ananas.