Hai paura di perderti il ​​Prime Day? Risparmia centinaia di dollari durante il Black Friday su Best Buy a luglio

L’Amazon Prime Day potrebbe essere finito, ma ciò non significa che tutte le offerte siano finite. In effetti, alcuni dei maggiori concorrenti di Amazon hanno concluso la settimana alla grande con vendite davvero impressionanti di cui puoi ancora trarre vantaggio in questo momento. C’è ancora tempo per risparmiare su molte offerte su Target e Walmart approfittando di eventi come il Black Friday di Best Buy a luglio, che si svolgono proprio ora.

L’evento del Black Friday di luglio si è svolto dal 15 al 17 luglio, ma ci sono ancora molti ottimi sconti disponibili per gli acquirenti. Queste offerte non dureranno per sempre, ma se agisci rapidamente, potresti risparmiare centinaia o addirittura migliaia di dollari su ottimi articoli come TV, laptop, cuffie, videogiochi, elettrodomestici e orologi intelligenti. Tuttavia, queste offerte non dureranno per sempre, quindi agisci in fretta se qualcosa ti piace.

I membri My Best Buy Plus e Total possono ottenere uno sconto extra su alcuni articoli in saldo, abbassando ulteriormente i prezzi. Abbiamo cercato in lungo e in largo per offrirti le migliori offerte che possiamo ancora trovare tra le offerte Prime Day di Best Buy. Continua a controllare qui perché continueremo ad aggiornare regolarmente questo elenco per offrirti le migliori offerte.

Offerte tecnologiche Best Buy contro Prime Day



Quando vuoi tutto ciò di cui hai bisogno, questo è il laptop che cerchi. Ha un enorme schermo da 16 pollici, un processore M3 super veloce e 18 GB di memoria. Inoltre è scontato di 500$. dettagli

Una TV da 75 pollici di un marchio leader per meno di $ 500? Questo è un buon rapporto qualità-prezzo. La Toshiba C350 Fire TV è dotata di risoluzione 4K, Regza Engine che alimenta le sue alte prestazioni, Dolby Vision HDR, Dolby Vision Atmos, un design frameless e, soprattutto, un enorme sconto applicato. dettagli

Da non perdere lo sconto di $ 50 su un paio di Apple AirPods. Sono 10 dollari di distanza dal prezzo più basso che abbiamo mai visto, quindi se sei un utente dell’ecosistema Apple e hai bisogno di un nuovo paio, ora è il momento giusto per acquistarlo. dettagli Leggi la nostra recensione degli Apple AirPods 2019.

Offerte di gioco contro Prime Day di Best Buy



L’ultima avventura 2D di Sonic vede il riccio affrontare il dottor Eggman e Fang il cacciatore con l’aiuto degli amici: Tails, Knuckles e Amy Rose. Un enorme sconto di $ 40 o più è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series dettagli

Migliori offerte per la cucina contro il Prime Day

Ottimo tostapane ad un prezzo maggiore. Questa offerta limitata rende Bella Pro solo $ 30. Non solo è un modello extra largo, ma avrai anche una funzione anti-inceppamento per evitare che il cibo si incastri, sei impostazioni di tostatura per tostare il pane e uno spegnimento automatico per spegnere il fuoco. dettagli

Prepara il tuo caffè mattutino più velocemente (e a un costo inferiore) con De’Longhi Magnifica Evo. La macchina include diverse ricette one-touch e un modo per salvare l’ordine del caffè. Ora, con il suo prezzo ridotto di $ 250, questa macchina è molto più economica per ottenere un modello premium. dettagli

LG è uno dei migliori marchi e questo frigorifero intelligente in acciaio inossidabile ha un prezzo di $ 700. Con una capacità di 26,5 piedi cubi, è dotato di un design elegante e semplice, tecnologia ThinQ Care per mantenere il dispositivo nelle sue migliori condizioni, un produttore di ghiaccio integrato, pannelli LED, nonché LG Linear Cooling e Door Cooling Plus per mantenere i prodotti più freschi più a lungo. dettagli

Offerte Best Buy contro Prime Day per la casa e l’outdoor

Questo tappeto avorio e marrone chiaro presenta un interessante motivo geometrico, ma i colori neutri lo aiutano a fondersi con qualsiasi arredamento. È in vendita ad un prezzo fortemente scontato di poco più di $ 120. dettagli

Ottieni capelli morbidi e lisci in meno tempo e con meno danni con questa piastra per capelli di fascia alta di Dyson. dettagli

Come scegliamo le controofferte per il Prime Day

Molti di noi qui a CNET coprono eventi di shopping da più di cinque anni, tra cui il Black Friday, il Prime Day, il Memorial Day e innumerevoli altri eventi di shopping. Durante questo periodo, abbiamo imparato a individuare le migliori offerte in un mare di migliaia di offerte superficiali e truffe e mettiamo in evidenza solo le migliori offerte di rivenditori fidati.

Cerchiamo sconti reali, recensioni di qualità e tempo di vendita rimanente quando selezioniamo le offerte di laptop da mostrarti. Abbiamo un team di esperti dedicati che hanno testato centinaia di dispositivi domestici intelligenti per assicurarti di offrirti solo il meglio.