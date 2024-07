Haley Batten vince l’argento olimpico come miglior risultato di una mountain biker americana, poi viene multata

ELANCOURT, Francia (AP) – Haley Batten è già stata multata Giudici olimpici di mountain bike Per aver infranto una regola nell’ultimo giro della sua gara di domenica, anche se senza dubbio pagherà volentieri la modesta penalità dopo che la medaglia d’argento ha ottenuto il miglior risultato di sempre per un pilota americano.

Patten era in competizione per il secondo posto con la svedese Jenny Rysveds. molto indietro rispetto alla futura eroina Pauline Ferrand-PrévotQuando ha attraversato una corsia riservata per mangiare e bere o si è fermato a causa di problemi meccanici. Ma dopo che gli steward hanno esaminato il filmato, hanno deciso che Batten non aveva fatto nessuna delle due cose e aveva infranto una regola di gara.

È stata multata di 500 franchi svizzeri, o circa 565 dollari americani, per “non aver rispettato le istruzioni dell’organizzazione della corsa o dei commissari”, anche se i giudici apparentemente hanno deciso che la violazione non era abbastanza grave da giustificare la squalifica.

Ciò non ha influito sul grande giorno di Patten, che tre anni fa arrivò nono alle Olimpiadi di Tokyo.

“Sapevo prima di Tokyo che questa era la gara su cui mi stavo concentrando”, ha detto “Sapevo da molto tempo che potevo essere brava qui e Tokyo era così: volevo salire sul podio lì, ma. Ad essere sincero, non ero del tutto pronto. Mi sono preparato meglio.” “Per essere il migliore, per me, è stato nei dettagli della preparazione, dello studio e della costruzione ogni anno.”

Il 25enne di Park City, Utah, era in prima linea Una nuova ondata di talenti americani della mountain bikeCiò include la sua compagna di squadra Savelia Blank, 25 anni, che domenica è arrivata 12a, e Christopher Blevins, 26 anni, e Riley Amos, 22 anni, che gareggeranno nella gara maschile lunedì.

Il fatto che Patten prendesse parte alla gara sulla collina di Elancourt, dove si svolgeva la gara olimpica di mountain bike alle porte di Parigi, non è stata una sorpresa totale. Ha dimostrato di essere tra le élite mondiali vincendo la gara di Coppa del Mondo di quest’anno ad Araxa, in Brasile.

Ma Patten ha anche dovuto superare una commozione cerebrale che l’ha costretta a saltare i campionati del mondo dello scorso anno in Scozia e, più recentemente, un lieve infortunio al tendine d’Achille durante la Coppa del Mondo IAAF a Crans-Montana, nelle Alpi svizzere.

Patten ha dovuto superare delle difficoltà anche nella gara di domenica. Aveva una gomma a terra, ma ha avuto la fortuna di trovarsi vicino al meccanico della squadra americana, che l’ha cambiata rapidamente e l’ha riportata in gara. Patten è sceso al sesto posto, ma è riuscito a recuperare, poi ha scambiato posizione con Risveds nell’ultimo giro prima di staccarsi da lei e vincere la medaglia d’argento.

Suo fratello, Nash Batten, ha detto di essere rimasto stupito quando ha visto sua sorella realizzare il suo sogno olimpico.

“Ho avuto la fortuna di essere il suo modello per tutta la mia vita. E ora è un modello per milioni di altri. È un vero onore”, ha detto domenica.

Le uniche altre medaglie vinte dagli Stati Uniti sono state il bronzo di Susan De Mattei nel 1996 e l’oro della Georgia nel 2012.

“Essere in grado di esibirsi in un giorno è una vera sfida, e tutti alle Olimpiadi sono i migliori al mondo”, ha detto Patten, che è allenato in parte dalla tre volte campionessa olimpica di cronometro Christine Armstrong.

“Tutti sono forti, tutti sono in buone condizioni fisiche. Tutti sono ben preparati e possono guidare al meglio. Quindi essere in grado di schiarirmi le idee e prepararmi e correre al meglio, indipendentemente dalle sfide prima e durante la gara, è fantastico.”

La scrittrice dell’Associated Press Hannah Schoenbaum ha contribuito da Park City, Utah.

