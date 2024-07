Harry Styles e Stevie Nicks eseguono un duetto emozionante chiamato “Landslide” a Londra

Stevie Nicks ha convocato il suo vecchio amico Harry Styles per unirsi a lei per un’interpretazione di “Stop Draggin’ My Heart Around” e “Landslide” durante il suo concerto all’Hyde Park di Londra venerdì sera, dove Nicks ha trovato il tempo per rendere omaggio a Christine McVie su quello che sarebbe stato il suo 81esimo compleanno. McPhee è morto nel novembre 2022 dopo aver subito un ictus.

Questo spettacolo è la prima esibizione dal vivo di Styles dalla fine del suo Love On Tour l’anno scorso.

“Kristen era la ragazza di Harry, era la mia ragazza, era la tua ragazza”, ha detto Nicks alla folla a Londra venerdì. “Ci amava tutti e oggi era il suo compleanno. Mi ci è voluto tutto questo tempo per cercare di affrontare questa situazione. C’è qualcosa che mia madre mi diceva quando ero piccola, quando stavo male, mi diceva , ‘Stevie, quando sei ferito, corri sempre sul palco. Questo è quello che ho fatto da quando Chris è morto: correre a teatro. Le uniche persone che sono state in grado di aiutarmi a superare tutto questo siete tutti voi”.

Questa non è la prima volta che i due suonano insieme queste canzoni dal vivo; Nicks si è unito a Styles per suonare “Landslide” al Forum di Los Angeles alla fine del 2019, e hanno suonato “Stop Draggin’ My Heart Around” alla cerimonia di introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame lo stesso anno in cui Styles ha inserito Nicks nella Sala.

“Con Stevie, non stai celebrando la musica che è passata da tempo attraverso la notte dei tempi”, ha detto Styles nel suo discorso di apertura quella sera, “Era sul palco ed era l’headliner di un locale che eseguiva il suo lavoro migliore solo tre sere fa. È qui per sempre. È Stevie in “Forever”.