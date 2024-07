Hart rinvia il suo tour al 2024 a causa del fatto che Ann Wilson è sottoposta a cure per il cancro

Gli Heart hanno posticipato le rimanenti date del tour in Nord America dopo che Ann Wilson ha rivelato che si sta sottoponendo a cure per il cancro.

In una dichiarazione, Wilson ha detto che “ha subito un intervento chirurgico per rimuovere qualcosa che si è rivelato canceroso”. La musicista ha detto che “si sente benissimo” dopo l’operazione “riuscitata”, ma ha deciso di seguire il consiglio del medico di “sottoporsi a un ciclo di chemioterapia preventiva”.

Wilson ha continuato: “Quindi i miei medici mi consigliano di passare il resto dell’anno lontano dal palco per riprendermi completamente. Per gli acquirenti dei biglietti, spero davvero che potremo fare questi concerti. Sappiate che ho sicuramente intenzione di tornare a sul palco nel 2025. Il mio team sta organizzando questi dettagli e vi faremo sapere.” “Con il piano il più presto possibile. Grazie a tutti per il supporto Questa è solo una pausa, ho molto da cantare.”

Le date cancellate dagli Heart includono il resto del loro tour da headliner Royal Flush con i Cheap Trick. La prima tappa del tour si è svolta nei mesi di aprile e maggio e sarebbe dovuta riprendere ad agosto, con spettacoli programmati fino a settembre. Gli Heart dovranno anche perdere una manciata di spettacoli che avrebbero dovuto aprire per Def Leppard e Journey a fine luglio e inizio agosto.

I biglietti per gli spettacoli originali della Scala Reale saranno accettati nelle date di recupero. Le informazioni riguardanti gli spettacoli riprogrammati verranno comunicate nelle prossime settimane.

Comune

La decisione degli Heart di posticipare gli spettacoli rimanenti al 2024 arriva dopo la cancellazione di un tour europeo (originariamente previsto per giugno e luglio) alla fine di maggio. A quel tempo, la band disse solo che Wilson si sarebbe sottoposto a una “procedura medica di routine, urgente, con un tempo di recupero minimo di sei settimane”.

Vale la pena notare che gli spettacoli di Heart del 2024 hanno visto la riunione delle sorelle Anne e Nancy Wilson dopo che la band si è interrotta tra il 2016 e il 2019 a causa di una disputa familiare. Nel frattempo, i due erano in tournée sotto bandiere diverse, ha detto Anne. Rolling Stone In un’intervista sulla loro riunione all’inizio di quest’anno: “Eravamo davvero stanchi di non suonare insieme e volevamo fare l’Heart tour. Quindi c’è questa domanda sospesa nell’aria: potrebbe essere Heart Heart senza Anne o potrebbe essere Heart?” Cuore senza Nancy? Questo non sarebbe mai stato possibile… Ci siamo limitati a dire: “Va bene, facciamo quello che dobbiamo fare”. I nostri inconvenienti passati sono già stati superati, almeno secondo me.”