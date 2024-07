Hassan Nasrallah minaccia nuovi attacchi contro Israele

BEIRUT – Il leader del movimento Hezbollah libanese, sostenuto dall’Iran, ha minacciato mercoledì di prendere di mira nuove città in Israele se il suo esercito non smetterà di colpire i civili nel sud del Libano. Hassan Nasrallah ha pronunciato il suo discorso televisivo in occasione dell’Ashura, tra crescenti scontri a fuoco lungo il confine israelo-libanese e timori che la guerra totale a Gaza si estendesse ad altri fronti.

Nasrallah ha detto: “Se i carri armati israeliani arrivassero in Libano, non solo ci sarà carenza di carri armati, ma non ne rimarranno mai più”, aggiungendo: “I missili della resistenza prenderanno di mira nuovi insediamenti israeliani che non erano stati presi di mira prima”.

I combattimenti sul confine settentrionale di Israele sono iniziati poche ore dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre contro le comunità israeliane al di fuori della Striscia di Gaza, con Hezbollah che ha lanciato razzi a sostegno di Hamas. I combattimenti hanno provocato morti da entrambe le parti, perdite nelle aziende agricole e lattiero-casearie e l’evacuazione delle città di confine.

Da mesi i comandanti militari israeliani pianificano un attacco al Libano, ma entrambe le parti hanno confermato il desiderio di raggiungere una soluzione diplomatica. Hezbollah sottolinea da tempo che non prenderà in considerazione la possibilità di fermare i suoi attacchi prima di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Mercoledì Nasrallah ha dichiarato: “Il nostro fronte in Libano non si fermerà finché continuerà l’aggressione contro Gaza e il suo popolo e la resistenza nelle sue varie forme”.

Nasrallah ha usato un tono trionfante nel suo discorso, sostenendo che l’economia israeliana stava soffrendo a causa degli attacchi alle navi nel Mar Rosso da parte del movimento Houthi allineato con l’Iran nello Yemen. Ha inoltre confermato che migliaia di soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. READ Elezioni russe: Putin si è dichiarato vincitore di una corsa che non è mai stata messa in dubbio

secondo Il bilancio delle vittime israelianeSono rimasti feriti più di 4.000 soldati, di cui più di 600 in gravi condizioni.

Lo scontro a fuoco è continuato al confine per tutta la notte. Rapporto israeliano Hezbollah ha sparato circa 65 proiettili verso il territorio israeliano, la maggior parte dei quali sono stati neutralizzati dalle difese aeree, e non ci sono notizie di vittime. L’IDF ha poi bombardato diversi obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano.

Nell’ultimo mese, diversi leader di Hezbollah sono stati uccisi dall’IDF, spingendo Israele a lanciare un massiccio lancio di razzi per rappresaglia.

Lo scontro a fuoco al confine israelo-libanese e le minacce di Hezbollah avvengono in un momento in cui l’esercito israeliano soffre di logoramento su diversi fronti.

Qualsiasi incursione di terra in Libano metterebbe l’esercito israeliano di fronte a una forza più grande e meglio equipaggiata all’interno di Hezbollah rispetto a quella che attualmente fronteggia a Gaza.

Ecco cosa dovresti sapere

L’Organizzazione delle famiglie degli ostaggi in Israele ha invitato il Primo Ministro a spiegare le sue dichiarazioni riportate dai media alla Knesset, affermando che non c’è bisogno di affrettarsi per raggiungere un accordo. “Perché gli ostaggi soffrono, ma non muoiono.” La dichiarazione rilasciata dal forum ha descritto queste dichiarazioni come “profondamente dolorose per le famiglie degli ostaggi, ma di fatto inesatte e pericolosamente irresponsabili”. Il gruppo ha sottolineato che la vita degli ostaggi è in pericolo e che occorre firmare immediatamente un accordo.

Prima delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, i genitori di uno degli ostaggi hanno detto: Mercoledì si erano sentiti ottimisti riguardo al ritorno della figlia Liri Al-Bagh, dopo i colloqui con il governo israeliano. Il padre di Leary, Eli Albag, ha detto: “Abbiamo avuto un incontro la settimana scorsa con il ministro degli Affari strategici Ron Dermer. Ci ha detto che le condizioni erano mature per un accordo che potesse essere implementato. Abbiamo mandato Dermer ottimista”. READ L'esercito israeliano chiede a tutti i residenti di Gaza City di evacuare le proprie case

Noa Argamani, l’ostaggio liberato a giugno, si unirà a Netanyahu Durante il suo viaggio negli Stati Uniti la prossima settimana per parlare al Congresso, media israeliani Secondo alcune fonti, Argamani sarebbe stata accompagnata dal padre e dai familiari di altri ostaggi e vittime dell’attacco lanciato da Hamas il 7 ottobre.

Hamas e altri gruppi armati hanno pianificato e portato a termine un attacco “sistematico”. Human Rights Watch ha affermato in un rapporto pubblicato mercoledì, dopo mesi di interviste con sopravvissuti, ostaggi, primi soccorritori e altri testimoni, che l’attacco israeliano a Gaza il 7 ottobre comprendeva crimini di guerra e crimini contro l’umanità, inclusi “attacchi deliberati e indiscriminati contro i civili. ” “, l’uso dei civili come scudi umani e trattamenti crudeli e disumani. L’organizzazione per i diritti umani ha affermato che l’attacco include crimini di guerra e crimini contro l’umanità, inclusi “attacchi deliberati e indiscriminati contro i civili”, l’uso di civili come scudi umani e trattamenti crudeli e inumani.

Almeno 38.794 persone sono state uccise e 89.364 ferite. sono rimasti feriti a Gaza dall’inizio della guerra, IL Ministero della Sanità a Gaza Israele ha affermato di non distinguere tra civili e combattenti, ma afferma che la maggior parte dei morti erano donne e bambini. Israele stima che nell’attacco di Hamas del 7 ottobre siano state uccise circa 1.200 persone, tra cui più di 300 soldati, e che altre 1.200 siano state uccise. 326 soldati Sono stati uccisi dall’inizio delle operazioni militari a Gaza.