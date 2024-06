Heidi Klum si spoglia del film Hot Ones dopo aver mangiato ali piccanti

Heidi Klum risponde alla ‘triste’ affermazione che mangia 900 calorie al giorno Heidi Klum ha utilizzato il suo account Instagram per confutare le affermazioni secondo cui mangia solo 900 calorie al giorno. Le notizie sono emerse dopo che un fan le ha chiesto del suo peso. Intrattenilo!, USA Today

Heidi Klum alza la temperatura…“caldo” Mentre le spezie delle ali la portavano a spogliarsi fino al reggiseno.

È apparso il giudice di “America’s Got Talent”. Serie di YouTube, in cui le celebrità mangiano ali piccanti e rispondono a domande sulle loro vite ed ha espresso le sue riserve sulla partecipazione al divertente spettacolo.

“Pensavo che il latte avrebbe funzionato”, disse Kyum mentre le ali diventavano progressivamente più calde prima di bere altro latte e sbottonarsi la camicia. Alla fine, la modella si è tolta la maglietta, sorprendendo il conduttore Shaun Evans.

Avviso spoiler: la famosa bionda ha concluso la sfida “Hot Ones” mangiando tutte le ali.

Klum ha detto al conduttore di “Hot Ones” all’inizio dell’episodio che “non può credere quanto sto andando bene in questo”, ma ha anche notato che non era abituata ai cibi piccanti perché anche se aromatizzava il cibo per i suoi quattro figli, “dicevano: ‘Oh, non sono abituato ai cibi piccanti.'” “Oh, mamma, fa un po’ caldo.”

“Ho sempre cucinato e le persone che hanno cucinato anche per la mia famiglia sono sempre state molto gentili con i bambini, quindi sento che sarà molto difficile per me oggi”, ha detto Klum a Evans.

Klum ha quattro figli – tra cui Leni, 19, Henry, 18, Johan, 17 e Lou, 14 – con il suo ex marito, il cantante Seal.

Più avanti nell’episodio, le cose si sono fatte interessanti quando Klum ha assunto diverse pose con indosso un reggiseno rosso mentre Evans ha chiamato i nomi dei diversi gusti di ali presenti in “Hot Ones”.

Justin Timberlake piatti iconici Il meme “It’d Be Me” su “Hot Ones” degli NSYNC.

Klum è recentemente tornato per un’altra stagione come giudice in “AGT” insieme a Simon Cowell, Howie Mandel e Sofia Vergara. La stagione 19 di “America’s Got Talent” è stata presentata in anteprima il 28 maggio e va in onda ogni martedì. Sulla NBC.

Quest’anno, ai giudici delle celebrità verranno consegnati due fischietti d’oro ciascuno da utilizzare durante l’audizione dello spettacolo, il che significa che nove artisti avranno l’opportunità di saltare ulteriori audizioni e passare direttamente agli spettacoli dal vivo quando inizieranno più tardi quest’estate.

