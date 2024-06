Henry Winkler intervista un inconsapevole giornalista irlandese

Mercoledì Henry Winkler è stato scelto per intervistare un inconsapevole giornalista irlandese che non si era reso conto che stava parlando con un famoso comico.

La leggendaria star di ‘Fonzie’ non si è identificata quando ha raccontato di essere stata evacuata dallo Shelbourne Hotel di Dublino dopo un incendio scoppiato intorno alle 10:30.

“Quando ho sentito l’allarme antincendio, ho pensato che fosse una radiosveglia”, ha detto Winkler Lo ha detto a RTE NewsHa aggiunto che non si era reso conto che si trattava di un allarme antincendio finché non è andato in un’altra stanza dell’hotel e ha continuato a sentire il “ronzio”.

Henry Winkler ha rilasciato un’intervista a RTE News dopo essere stato evacuato dal suo hotel. Notizie RTÉ

“Ho chiamato al piano di sotto e la donna ha detto con voce molto calma: ‘Sì!’ Stiamo tutti evacuando! ‘Devi evacuare adesso!'” ha aggiunto Winkler, interpretando la voce divertente e in preda al panico del personaggio.

Fortunatamente non ci sono state vittime e l’incendio è stato domato in meno di un’ora, lasciando danni minimi all’hotel vecchio di 200 anni.

Winkler – che era in visita nella città irlandese per promuovere il suo nuovo libro di memorie Being Henry: The Fonz…And Beyond – è stato visto ringraziare e scattare selfie con la “meravigliosa” squadra di vigili del fuoco.

“I migliori di Dublino hanno fatto un lavoro straordinario quando il nostro hotel è stato evacuato la prima mattina !!!!” La star di “Arrested Development” ha detto in un post su Instagram in cui apparivano tre fumatori sorridenti.

Le autorità hanno detto che l’incendio è stato spento in meno di un’ora. Notizie RTÉ

Winkler in seguito si è fatto dei selfie con tutti i vigili del fuoco “fighi”. X/@hwinkler4real

Ponte dei vigili del fuoco di Dublino La foto è stata immediatamente ricondivisa, con la didascalia “Ayyyy!” Grazie F̶o̶n̶z̶i̶e̶ Mr. Cousineau”, un riferimento al personaggio di Winkler nello show della HBO “Barry”.

Stranamente, l’intervista accidentale non è la prima volta che un corrispondente estero seleziona la mega star per la trasmissione a sua insaputa.

Il corrispondente della BBC James Landale ha fermato una borsa della spesa che trasportava Winkler per le strade di Londra nel 2013 per discutere dei problemi di rumore degli aerei nella zona.

Winkler era a Dublino per promuovere il suo libro di memorie, intitolato Being Henry: The Fonz…and Beyond. X/@ElMcM

“Sembrava una persona promettente nell’intervista”, scrisse in seguito Landale, “così mi sono precipitato avanti, ho iniziato il mio discorso e ho subito capito che mi stavo rivolgendo niente meno che a un personaggio come Fonz”.

Anche se Winkler ha notato di non essere un elettore britannico, ha espresso il suo pensiero cordialmente: “Richmond è un posto bellissimo. Guardo gli aerei partire ogni giorno. Non sento niente”, ha detto prima di andarsene.

“Sono diventato immediatamente un idiota loquace e affascinato dalle stelle”, ha scritto Landale.